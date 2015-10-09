ФИФА наложила трансферный бан на клуб Роналду: что известно о санкции

ФИФА сообщила, что саудовский клуб "Аль-Наср" не сможет подписывать новых игроков. Санкция вступает в силу немедленно, однако точное количество трансферных окон, на которые распространяется запрет, пока не уточняется, передают Vesti.kz со ссылкой на AS.

Команда из Эр-Рияда уже сталкивалась с подобным наказанием в 2023 году: тогда клубу запретили трижды совершать трансферы из-за нарушений при оформлении контракта с Ахмедом Мусой. Решением стала выплата двух миллионов евро в качестве штрафа.

Ранее "Аль-Наср", капитаном которого является Криштиану Роналду, пополнили Жоау Феликс, Иньиго Мартинес, Кингсли Коман и другие футболисты. На эти трансферы клуб потратил почти 105 миллионов евро.

По информации ряда источников, новый трансферный бан может быть связан с задолженностью клуба перед "Манчестер Сити" из-за трансфера центрального защитника Эмерика Ляпорта в 2023 году. Саудовский клуб не выплатил "горожанам" порядка девяти миллионов евро, срок погашения которых истёк 31 августа.

Несмотря на санкции, "Аль-Наср" продолжает показывать впечатляющие результаты. Команда лидирует в чемпионате, выиграв все девять матчей, и опережает ближайшего конкурента — "Аль-Хиляль" — на четыре очка.

