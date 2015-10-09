Звезду "Барселоны" за 140 миллионов захотели подписать в "Реал"

Легендарный защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело Виейра признался, кого бы из футболистов "Барселоны" хотел бы видеть в нынешнем составе "королевского клуба", передают Vesti.kz.

По его словам, лучше всего стане "сливочных" смотрелся бы испанский полузащитник Педри Гонсалес, несмотря на звёздный статус другого каталонца - вингера Ламина Ямаля.

"На данный момент я бы подписал Педри в "Реал" Мадрид. У него есть некоторые качества, свойственные мадридскому клубу. Все скажут, что лучше Ламин, но я думаю, что Педри был бы лучшим приобретением", — цитирует слова Марсело BarcaTimes.

23-летний хавбек выступает за "сине-гранатовых" с 2019 года. Тогда его подписали из "Лас Пальмаса" за 23 миллиона евро. С тех пор футболист уверенно закрепился в составе "Барселоны" и стал одним из главных проводников идей каталонского клуба на поле.

В текущем сезоне он провёл 19 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач. На данный момент он оценивается в 140 миллионов евро.

Что касается Марсело, он провёл в "Реале" 15 сезонов (2007-2022). Бразилец в составе "сливочных" заработал репутацию одного из величайших левых защитников в истории.

Защитник покинул "Реал" в 2022 году, имея в своем активе 25 титулов: шесть побед в Ла Лиге, пять трофеев Лиги чемпионов, два Кубка Испании, пять Суперкубков Испании, три Суперкубка УЕФА и четыре победы на клубном чемпионате мира.

"Реал" понёс первую потерю: игрок уже договорился с новым клубом

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!