Испания
Сегодня 15:30
 

Звезду "Барселоны" за 140 миллионов захотели подписать в "Реал"

Легендарный защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело Виейра признался, кого бы из футболистов "Барселоны" хотел бы видеть в нынешнем составе "королевского клуба", передают Vesti.kz.

По его словам, лучше всего стане "сливочных" смотрелся бы испанский полузащитник Педри Гонсалес, несмотря на звёздный статус другого каталонца - вингера Ламина Ямаля.

"На данный момент я бы подписал Педри в "Реал" Мадрид. У него есть некоторые качества, свойственные мадридскому клубу. Все скажут, что лучше Ламин, но я думаю, что Педри был бы лучшим приобретением", — цитирует слова Марсело BarcaTimes.

23-летний хавбек выступает за "сине-гранатовых" с 2019 года. Тогда его подписали из "Лас Пальмаса" за 23 миллиона евро. С тех пор футболист уверенно закрепился в составе "Барселоны" и стал одним из главных проводников идей каталонского клуба на поле.

В текущем сезоне он провёл 19 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач. На данный момент он оценивается в 140 миллионов евро.

Что касается Марсело, он провёл в "Реале" 15 сезонов (2007-2022). Бразилец в составе "сливочных" заработал репутацию одного из величайших левых защитников в истории.

Защитник покинул "Реал" в 2022 году, имея в своем активе 25 титулов: шесть побед в Ла Лиге, пять трофеев Лиги чемпионов, два Кубка Испании, пять Суперкубков Испании, три Суперкубка УЕФА и четыре победы на клубном чемпионате мира.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2 Реал М 17 12 3 2 34-16 39
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 17 10 4 3 30-16 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 16 6 7 3 25-19 25
7 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
8 Сельта 16 5 7 4 20-19 22
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 16 6 2 8 24-24 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Райо Вальекано 16 4 6 6 13-16 18
13 Алавес 16 5 3 8 14-17 18
14 Мальорка 16 4 5 7 18-23 17
15 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
16 Осасуна 16 4 3 9 14-20 15
17 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
18 Валенсия 16 3 6 7 15-25 15
19 Реал Овьедо 16 2 4 10 7-26 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Вильярреал   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 декабря 20:15   •   не начат
Вильярреал
Вильярреал
(Вильярреал)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Вильярреал
Ничья
Барселона
Проголосовало 24 человек

