Экс-звезда ПСЖ огорчил узбекский клуб в Лиге чемпионов

Катарский "Аль-Ахли" уверенно завершил групповой этап азиатской Лиги чемпионов, обыграв узбекский "Андижан" в матче шестого тура со счётом 2:0, передают Vesti.kz.

Дракслер и Влап сделали разницу

Хозяева поля с первых минут взяли игру под контроль и сумели конвертировать преимущество в гол на 26-й минуте. Мишел Влап, нападающий "Аль-Ахли" из Дохи, точно завершил атаку после изящной передачи Юлиана Дракслера — чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии и экс-футболиста ПСЖ.

Дубль Влапа и вынужденная замена

Во втором тайме сценарий встречи не изменился. На 65-й минуте Влап вновь оказался в центре внимания, оформив дубль — и снова после ассиста Дракслера, который стал главным дирижёром атак катарского клуба. Спустя девять минут немецкий полузащитник был вынужден покинуть поле из-за травмы (74-я минута). После этого темп игры снизился, и счёт больше не менялся.

Итоги группы

Победа позволила "Аль-Ахли" набрать 10 очков и завершить групповой этап на первом месте, обеспечив себе выход в плей-офф турнира. "Андижан", в свою очередь, с пятью очками финишировал четвёртым и утратил шансы на продолжение борьбы в азиатской Лиге чемпионов.

