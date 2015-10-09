Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Мировой футбол
Сегодня 08:51
 

Бензема забил победный гол и выкинул узбекский клуб из Лиги чемпионов

Бензема забил победный гол и выкинул узбекский клуб из Лиги чемпионов ©ФК "Аль-Иттихад"

Саудовский футбольный клуб "Аль-Иттихад" одержал победу над "Насафом" из Узбекистана в матче шестого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте игры забил французский нападающий хозяев Карим Бензема.


Благодаря этой победе "Аль-Иттихад" набрал 9 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Запада, сделав шаг в борьбе за выход в плей-офф ЛЧ. Бензема в текущем сезоне провёл 13 матчей за команду во всех турнирах и забил 12 голов.

"Насаф", проигравший все шесть матчей, располагается на последней, 12-й строчке. Узбекистанский клуб лишился шансов на выход в плей-офф.

