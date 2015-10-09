Модрич выбрал клуб для завершения карьеры. "Реалу" это не понравилось

Полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич хотел остаться в "Реале", но в мадридском клубе приняли иное решение, сообщают Vesti.kz со ссылкой на El Mundo.

40-летний хорват выступал за "сливочных" на протяжении 13 сезонов, завоевав "Золотой мяч" и став самым титулованным футболистом в истории "Реала" (28 трофеев).

По информации источника, Модрич несколько раз сообщал "Реалу" о готовности остаться в клубе, где он хотел завершить карьеру, и даже был готов снизить требования по зарплате. Однако руководство "королевского клуба" решило отказаться от ветерана, сделав ставку на более молодых Гюлера, Тчуамени, Камавингу и Вальверде.

Отмечается, что тренер "Реала" Хаби Алонсо также хотел сохранить Модрича в составе, но понимал, что от его решения в данной ситуации мало что зависит.

В итоге Модрич перебрался в "Милан", где перезапустил карьеру. Хорват вышел в стартовом составе во всех 15 матчах Серии А , что было практически немыслимо в последние годы его карьеры в Мадриде.

