"Реал" принял решение по трансферу "нового Месси": таланту 18 лет

Аренда бразильского форварда Эндрика Фелипе в "Лион" напрямую повлияла на кадровые планы мадридского "Реала" в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Судьбу молодого футболиста определил один трансфер

После официального ухода бразильского форварда руководство клуба приняло решение заморозить возможную аренду другого игрока - Франко Мастантуоно.

18-летний аргентинец перебрался в Мадрид минувшим летом из "Ривер Плейт" и считался одним из самых перспективных приобретений "Реала".

Старт сезона для него выглядел многообещающе, Мастантуоно стабильно выходил на поле и активно использовался в ротации. Но постепенно картина резко поменялась. В последние недели игрок почти перестал появляться в составе, потерял статус у тренерского штаба и начал всерьез задумываться о временном уходе.

На фоне дефицита игрового времени внутри клуба, а также сам игрок и его окружение начали обсуждать вариант аренды уже этой зимой, чтобы не терять темп развития. По информации Don Balon, инициатива исходила в том числе от самого футболиста, который был недоволен резким сокращением минут.

Тем не менее, после того как Эндрик окончательно отправился в "Лион", руководство "Реала" решило не отпускать еще одного молодого атакующего игрока.

В итоге Мастантуоно остается в Мадриде, несмотря на очевидное недовольство своей текущей ролью и ограниченными шансами проявить себя в ближайшее время.

"Новый Месси" остаётся в "Реале"

Стоит отметить, что Франко Мастантуоно уже называют "новым Месси", и эти сравнения возникли не на пустом месте. Аргентинец, как и сам Лионель Месси, играет с левой ноги и выделяется техникой и уверенностью в работе с мячом.

В 17 лет Франко стал самым молодым игроком и автором гола в истории "Ривер Плейта", что неизбежно вызывает параллели с Месси, который забил свой первый мяч за "Барселону" в возрасте 17 лет и 10 месяцев.

Напомним, что трансфер Мастантуоно обошелся мадридскому клубу в 45 миллионов евро - это рекордная продажа в истории аргентинского футбола.

Сколько зарабатывает Винисиус в час в "Реале"

Ранее стало известно, что Лука Модрич определился с клубом, в котором планирует завершить карьеру, и этот выбор не вызвал восторга в мадридском "Реале".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!