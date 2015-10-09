Сколько зарабатывает Винисиус в час в "Реале"

Контракт Винисиуса Жуниора стал одной из самых обсуждаемых тем для "Реала" и его фанатов. Бразильский футболист хочет повысить зарплату с 25 до 30 миллионов евро за сезон, а его почасовой доход и стоимость каждого гола вызывают настоящий резонанс в футбольной среде, передают Vesti.kz.

Почасовой заработок Винисиуса

По данным DefensaCentral, по текущему контракту без учёта бонусов (12,5 миллиона евро чистыми за сезон) его доход составляет:

🔹Месяц: 1.041.667 евро

🔹Неделя: 240.385 евро

🔹День: 34.247 евро

🔹Час: 1.427 евро

🔹С учётом бонусов его почасовой заработок достигает примерно 1.551 евро.

Что будет при повышении зарплаты

Если клуб согласится на повышение до 30 миллионов евро за сезон, почасовой доход Винисиуса составит около 3.424 евро. Его нынешний контракт действует до 2027 года, и у клуба ещё есть время для переговоров.

Сколько стоит каждый гол

В этом сезоне Винисиус забил 5 голов. По текущей зарплате это примерно 2,5 миллиона евро за гол, а при повышении до 30 миллионов евро — около 6 миллионов евро за гол.

Будущее в "Реале"

Вопрос о продлении контракта останется актуальным в 2026 году. "Сливочные" пока не готовы идти на уступки, а игрок стремится укрепить свой статус в команде для последующих переговоров.

