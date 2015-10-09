Клуб Модрича решил разорвать контракт с опытным футболистом

Итальянский "Милан" достиг договорённости о досрочном расторжении контракта с бельгийским нападающим Дивоком Ориги, передают Vesti.kz.

Условия расставания

По информации La Gazzetta dello Sport, стороны согласовали все детали прекращения сотрудничества. Действующее соглашение 30-летнего форварда было рассчитано до конца сезона-2025/26, а его ежемесячный оклад превышал 300 тысяч евро.

Карьера Ориги в "Милане"

Ориги пополнил состав "россонери" летом 2022 года, перебравшись из английского "Ливерпуля". Однако закрепиться в команде ему не удалось. В сезоне-2023/24 бельгиец выступал на правах аренды за "Ноттингем Форест", где провёл 22 матча и забил один мяч.

Последний раз нападающий выходил на поле в официальной игре в апреле 2024 года. После возвращения в Милан летом того же года он больше не появлялся в составе итальянского клуба. Всего за итальянский клуб Ориги сыграл 36 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей во всех турнирах.

Отметим, что текущий сезон в составе "Милана" является дебютным для 40-летнего Луки Модрича, обладателя "Золотого мяча"-2018. Хорватский полузащитник минувшим летом присоединился к "россонери" на правах свободного агента после ухода из мадридского "Реала".

