"Реал" уже выбрал новую звезду на случай ухода Винисиуса

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале" становится всё менее очевидным. Бразильский вингер до сих пор не продлил контракт с клубом, а регулярные скандалы и резонансные ситуации с его участием вызывают всё больше вопросов у руководства. В Мадриде уже не исключают вариант расставания с одним из лидеров команды, передают Vesti.kz.

План Флорентино Переса

По информации Don Balon, президент "Реала" Флорентино Перес заранее продумывает возможные сценарии. В случае ухода Винисиуса клуб готов сделать ставку на подписание нового футболиста мирового уровня — так называемого "галактикос". Деньги от продажи бразильца могут стать ключевыми в реализации этого плана.

Холанд — главная цель "Реала"

Главным кандидатом на усиление атаки называется Эрлинг Холанд. Норвежский нападающий давно находится в сфере интересов мадридского клуба. "Реал" пытался подписать его ещё во времена выступлений за дортмундскую "Боруссию", однако тогда форвард выбрал переход в "Манчестер Сити".

Идеальная атака с Мбаппе

В руководстве "Реала" считают Холанда недостающим элементом для создания лучшей линии нападения в мире. В случае его прихода норвежец занял бы позицию центрального нападающего, что позволило бы Килиану Мбаппе комфортно действовать на фланге — в своей оптимальной роли.

Возможный уход из "Манчестер Сити"

Несмотря на долгосрочный контракт с "Манчестер Сити", в Мадриде верят, что Холанд рано или поздно покинет английский клуб. Сам футболист неоднократно давал понять, что мечтает сыграть за "Реал" на "Сантьяго Бернабеу". Следующее лето может стать решающим.

Деньги от трансфера Винисиуса

В "Сити" не намерены легко расставаться со своей звездой, однако если Холанд сам попросит о переходе, клуб готов рассмотреть предложение — но только за рекордную сумму. Именно здесь "Реал" рассчитывает использовать средства, вырученные от возможной продажи Винисиуса.

