Левандовски подготовился к уходу из "Барсы" и нашёл идеальный вариант

Саудовская Аравия активно интересуется Робертом Левандовски, а его представители допускают возможность переезда нападающего, передают Vesti.kz.

Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски не планирует завершать карьеру и, пока ожидает окончательного решения от клуба, его окружение уже активно изучает варианты на Ближнем Востоке.

По информации AS, дальнейшая судьба форварда во многом зависит от переговоров его агента Пини Захави с представителями саудовской про-лиги.

Переезд в арабский чемпионат как минимум на два сезона выглядит не только реалистичным, но и крайне привлекательным с финансовой точки зрения.

В "Барселоне" внимательно отслеживают развитие ситуации. Спортивный директор Деку уже готовит план действий на случай ухода поляка. В клубе подчеркивают, что относятся к Левандовски с большим уважением за его профессионализм и вклад за четыре сезона, однако понимают, что проект вступает в новую фазу.

Стоит отметить, что Левандовски пополнил состав "Барселоны" летом 2022 года, перейдя из мюнхенской "Баварии". За время выступлений в каталонском клубе польский форвард успел завоевать Суперкубок Испании в сезоне-2022/23 и стать лучшим бомбардиром Ла Лиги того же розыгрыша.

В мае 2025 года Левандовски достиг отметки в 100 забитых мячей за "Барселону", сделав это быстрее, чем Лионель Месси. А в ноябре 2025-го он вписал свое имя в историю чемпионата Испании, став самым возрастным автором хет-трика в Ла Лиге.

Ранее стало известно, на какие уступки готов пойти Левандовски ради продолжения карьеры в "Барселоне".

