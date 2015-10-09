Стало известно, от чего зависит будущее Салаха в "Ливерпуле"

Легенда "Ливерпуля" Иан Раш поделился своим взглядом на будущее Мохамед Салах и дал понять, что разговоры об уходе египтянина сейчас попросту преждевременны, передают Vesti.kz.

По словам Раша, ключевой фактор в подобных решениях всегда один - игровая практика. Бывший форвард вспомнил собственный опыт и объяснил, почему в свое время покинул "Ливерпуль".

"Я ушел не потому, что разлюбил клуб, а потому что перестал играть регулярно. Мне было важно выходить на поле каждую неделю. Я не хотел проводить время на скамейке запасных", - цитируют слова Раша Mirror.

Именно желание оставаться частью игры подтолкнуло его к переходу в "Лидс Юнайтед".

В тот период, как вспоминает валлиец, связка Робби Фаулер и Стен Коллимор выглядела настолько убедительно, что шансов закрепиться в основе у него практически не оставалось.

"Все упирается в вопрос готов ли ты мириться с ролью запасного. Я - нет. Я хотел играть и получать удовольствие от футбола", - добавил Раш.

Проводя параллель с текущей ситуацией, экс-форвард считает, что Салах пока даже близко не оказался в положении, в котором когда-то был он сам.

Египтянин регулярно выходит в стартовом составе, остается ключевой фигурой команды и продолжает влиять на результат.

"Мо еще не столкнулся с нехваткой игрового времени. А значит, у него просто нет причин задумываться об уходе", - отметил Иан.

Раш был на месте Салаха, или почему к нему стоит прислушаться?

Стоит отметить, что Иан Раш является одной из ключевых фигур в истории английского футбола и символом золотой эпохи "Ливерпуле". Весной 1980 года он перешел в мерсисайдский клуб из "Честер Сити" за 300 тысяч фунтов - рекордную на тот момент сумму для "красных".

В общей сложности он забил 346 голов, показатель, который до сих пор остается недосягаемым.

За "Ливерпуль" Раш выступал в два периода - с 1980 по 1987 год и с 1988 по 1996-й, вернувшись после сезона в "Ювентусе".

В составе мерсисайдцев он выиграл 5 чемпионатов Англии, 3 Кубка Англии, 5 Кубков лиги и Кубок европейских чемпионов в 1984 году. В том же году Раш стал первым британским футболистом, получившим "Золотую бутсу" Европы.

А в 1996 году, Раш покинул "Ливерпуль" и перешел в "Лидс Юнайтед" в статусе свободного агента. Главной причиной стала потребность в стабильной игровой практике - за сезон он провел 36 матчей в чемпионате и забил 3 мяча.

Профессиональную карьеру Раш завершил в 1999 году в австралийском клубе "Сидней Олимпик".

