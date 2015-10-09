Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 15:30
 

Стало известно, от чего зависит будущее Салаха в "Ливерпуле"

  Комментарии

Поделиться
Стало известно, от чего зависит будущее Салаха в "Ливерпуле" ©x.com/LFC

Легенда "Ливерпуля" Иан Раш поделился своим взглядом на будущее Мохамед Салах и дал понять, что разговоры об уходе египтянина сейчас попросту преждевременны, передают Vesti.kz

Поделиться

Легенда "Ливерпуля" Иан Раш поделился своим взглядом на будущее Мохамед Салах и дал понять, что разговоры об уходе египтянина сейчас попросту преждевременны, передают Vesti.kz

По словам Раша, ключевой фактор в подобных решениях всегда один - игровая практика. Бывший форвард вспомнил собственный опыт и объяснил, почему в свое время покинул "Ливерпуль".

"Я ушел не потому, что разлюбил клуб, а потому что перестал играть регулярно. Мне было важно выходить на поле каждую неделю.

Я не хотел проводить время на скамейке запасных", - цитируют слова Раша Mirror.

Именно желание оставаться частью игры подтолкнуло его к переходу в "Лидс Юнайтед".

В тот период, как вспоминает валлиец, связка Робби Фаулер и Стен Коллимор выглядела настолько убедительно, что шансов закрепиться в основе у него практически не оставалось.

"Все упирается в вопрос готов ли ты мириться с ролью запасного. Я - нет. Я хотел играть и получать удовольствие от футбола", - добавил Раш.

Проводя параллель с текущей ситуацией, экс-форвард считает, что Салах пока даже близко не оказался в положении, в котором когда-то был он сам.

Египтянин регулярно выходит в стартовом составе, остается ключевой фигурой команды и продолжает влиять на результат.

"Мо еще не столкнулся с нехваткой игрового времени. А значит, у него просто нет причин задумываться об уходе", - отметил Иан.

Назван лучший игрок АПЛ прямо сейчас: Салаха нет даже в топ-10

Раш был на месте Салаха, или почему к нему стоит прислушаться?

Стоит отметить, что Иан Раш является одной из ключевых фигур в истории английского футбола и символом золотой эпохи "Ливерпуле". Весной 1980 года он перешел в мерсисайдский клуб из "Честер Сити" за 300 тысяч фунтов - рекордную на тот момент сумму для "красных".

В общей сложности он забил 346 голов, показатель, который до сих пор остается недосягаемым.

За "Ливерпуль" Раш выступал в два периода - с 1980 по 1987 год и с 1988 по 1996-й, вернувшись после сезона в "Ювентусе".

В составе мерсисайдцев он выиграл 5 чемпионатов Англии, 3 Кубка Англии, 5 Кубков лиги и Кубок европейских чемпионов в 1984 году. В том же году Раш стал первым британским футболистом, получившим "Золотую бутсу" Европы.


А в 1996 году, Раш покинул "Ливерпуль" и перешел в "Лидс Юнайтед" в статусе свободного агента. Главной причиной стала потребность в стабильной игровой практике - за сезон он провел 36 матчей в чемпионате и забил 3 мяча.

Профессиональную карьеру Раш завершил в 1999 году в австралийском клубе "Сидней Олимпик". 

Назван клуб с самым дорогим составом: "Арсенал" - второй, а "Барса" - шестая

Ранее стало известно, что "Ливерпуль" "потерял" самый дорогой трансфер в истории Премьер-лиги.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 17 12 3 2 31-10 39
2 Манчестер Сити 17 12 1 4 41-16 37
3 Астон Вилла 17 11 3 3 27-18 36
4 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5 Ливерпуль 17 9 2 6 28-25 29
6 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
7 Манчестер Юнайтед 17 7 5 5 31-28 26
8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
9 Брайтон энд Хов Альбион 17 6 6 5 25-23 24
10 Эвертон 17 7 3 7 18-20 24
11 Ньюкасл Юнайтед 17 6 5 6 23-22 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 24-25 23
13 Фулхэм 17 7 2 8 24-26 23
14 Тоттенхэм Хотспур 17 6 4 7 26-23 22
15 Борнмут 17 5 7 5 26-29 22
16 Лидс Юнайтед 17 5 4 8 24-31 19
17 Ноттингем Форест 17 5 3 9 17-26 18
18 Вест Хэм Юнайтед 17 3 4 10 19-35 13
19 Бернли 17 3 2 12 19-34 11
20 Вулверхэмптон Уондерерс 17 0 2 15 9-37 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
28 декабря 21:30   •   не начат
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
(Лондон)
- : -
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Кристал Пэлас
Ничья
Тоттенхэм Хотспур
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!