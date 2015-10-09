Назван лучший игрок АПЛ прямо сейчас: Салаха нет даже в топ-10

Футбольный портал Goal опубликовал рейтинг лучших игроков английской премьер-лиги сезона-2025/26 (АПЛ) на текущий момент. Первое место занял норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, передают Vesti.kz.

В текущем сезоне 25-летний Эрлинг Холанд провёл за "Манчестер Сити" 17 матчей в АПЛ, забил 19 голов и сделал четыре результативные передачи. Его впечатляющая форма позволила норвежцу опередить всех конкурентов по версии аналитиков.

Полный топ-10 выглядит так:

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") Деклан Райс ("Арсенал") Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") Антуан Семеньо ("Борнмут") Гранит Джака ("Сандерленд") Габриэл Магальяэс ("Арсенал") Мойсес Кайседо ("Челси") Морган Роджерс ("Астон Вилла") Филип Фоден ("Манчестер Сити") Юго Экитике ("Ливерпуль")

Примечательно, что в топ-10 не попал самый результативный игрок чемпионата в прошлом сезоне — египетский вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах, который испытывает кризис в текущей кампании.

