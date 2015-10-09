Назван лучший игрок АПЛ прямо сейчас: Салаха нет даже в топ-10

Футбольный портал Goal опубликовал рейтинг лучших игроков английской премьер-лиги сезона-2025/26 (АПЛ) на текущий момент. Первое место занял норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, передают Vesti.kz.
В текущем сезоне 25-летний Эрлинг Холанд провёл за "Манчестер Сити" 17 матчей в АПЛ, забил 19 голов и сделал четыре результативные передачи. Его впечатляющая форма позволила норвежцу опередить всех конкурентов по версии аналитиков.
Полный топ-10 выглядит так:
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")
- Деклан Райс ("Арсенал")
- Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед")
- Антуан Семеньо ("Борнмут")
- Гранит Джака ("Сандерленд")
- Габриэл Магальяэс ("Арсенал")
- Мойсес Кайседо ("Челси")
- Морган Роджерс ("Астон Вилла")
- Филип Фоден ("Манчестер Сити")
- Юго Экитике ("Ливерпуль")
Примечательно, что в топ-10 не попал самый результативный игрок чемпионата в прошлом сезоне — египетский вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах, который испытывает кризис в текущей кампании.
