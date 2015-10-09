Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 11:45
 

Назван лучший игрок АПЛ прямо сейчас: Салаха нет даже в топ-10

  Комментарии

Поделиться
Назван лучший игрок АПЛ прямо сейчас: Салаха нет даже в топ-10 Мохамед Салах. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Футбольный портал Goal опубликовал рейтинг лучших игроков английской премьер-лиги сезона-2025/26 (АПЛ) на текущий момент. Первое место занял норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футбольный портал Goal опубликовал рейтинг лучших игроков английской премьер-лиги сезона-2025/26 (АПЛ) на текущий момент. Первое место занял норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, передают Vesti.kz.

В текущем сезоне 25-летний Эрлинг Холанд провёл за "Манчестер Сити" 17 матчей в АПЛ, забил 19 голов и сделал четыре результативные передачи. Его впечатляющая форма позволила норвежцу опередить всех конкурентов по версии аналитиков.

Полный топ-10 выглядит так:

  1. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")
  2. Деклан Райс ("Арсенал")
  3. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед")
  4. Антуан Семеньо ("Борнмут")
  5. Гранит Джака ("Сандерленд")
  6. Габриэл Магальяэс ("Арсенал")
  7. Мойсес Кайседо ("Челси")
  8. Морган Роджерс ("Астон Вилла")
  9. Филип Фоден ("Манчестер Сити")
  10. Юго Экитике ("Ливерпуль")


Примечательно, что в топ-10 не попал самый результативный игрок чемпионата в прошлом сезоне — египетский вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах, который испытывает кризис в текущей кампании.

"Манчестер Сити" принял решение по трансферу Хусанова

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 17 12 3 2 31-10 39
2 Манчестер Сити 17 12 1 4 41-16 37
3 Астон Вилла 17 11 3 3 27-18 36
4 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5 Ливерпуль 17 9 2 6 28-25 29
6 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
7 Манчестер Юнайтед 17 7 5 5 31-28 26
8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
9 Брайтон энд Хов Альбион 17 6 6 5 25-23 24
10 Эвертон 17 7 3 7 18-20 24
11 Ньюкасл Юнайтед 17 6 5 6 23-22 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 24-25 23
13 Фулхэм 17 7 2 8 24-26 23
14 Тоттенхэм Хотспур 17 6 4 7 26-23 22
15 Борнмут 17 5 7 5 26-29 22
16 Лидс Юнайтед 17 5 4 8 24-31 19
17 Ноттингем Форест 17 5 3 9 17-26 18
18 Вест Хэм Юнайтед 17 3 4 10 19-35 13
19 Бернли 17 3 2 12 19-34 11
20 Вулверхэмптон Уондерерс 17 0 2 15 9-37 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ноттингем   •   Регулярный чемпионат, мужчины
27 декабря 17:30   •   не начат
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Ноттингем Форест
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 25 человек

Реклама

Живи спортом!