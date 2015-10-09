Назван клуб с самым дорогим составом: "Арсенал" - второй, а "Барса" - шестая

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг 100 клубов по стоимости составов, сообщают Vesti.kz.
Так, самым дорогим составом обладает мадридский "Реал" — общая стоимость игроков "сливочных" составляет 1,38 миллиарда евро. На второй строчке расположился лондонский "Арсенал" (1,29), а тройку замкнул "Манчестер Сити" (1,19).
Топ-10 клубов с самым дорогим составам выглядит так:
- "Реал" Мадрид (Испания, 1,38 миллиарда евро).
- "Арсенал" (Англия, 1,29 млрд).
- "Манчестер Сити" (Англия, 1,19 млрд).
- "ПСЖ" (Франция, 1,19 млрд).
- "Челси" (Англия, 1,18 млрд).
- "Барселона" (Испания, 1,12 млрд).
- "Ливерпуль" (Англия, 1,04 млрд).
- "Бавария" (Германия 980 млн).
- "Тоттенхэм" (Англия, 878,5 млн).
- "Манчестер Юнайтед" (Англия, 719,5 млн).
The top 20 most valuable squads in the world 💸🔝 pic.twitter.com/bPGXs99DPq— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) December 24, 2025
Добавим, что в топ-100 вошли и два представителя российской премьер-лиги.
Санкт-петербургский "Зенит" занял 69-ю строчку рейтинга — общая стоимость игроков"сине-бело-голубых" составляет 174,9 миллиона евро.
Стоимость состава "Спартака" Transfermarkt оценил в 131 миллиона евро. Московский клуб расположился на 97-й строчке.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
