Назван клуб с самым дорогим составом: "Арсенал" - второй, а "Барса" - шестая

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг 100 клубов по стоимости составов, сообщают Vesti.kz.

Так, самым дорогим составом обладает мадридский "Реал" — общая стоимость игроков "сливочных" составляет 1,38 миллиарда евро. На второй строчке расположился лондонский "Арсенал" (1,29), а тройку замкнул "Манчестер Сити" (1,19).

Топ-10 клубов с самым дорогим составам выглядит так:

"Реал" Мадрид (Испания, 1,38 миллиарда евро). "Арсенал" (Англия, 1,29 млрд). "Манчестер Сити" (Англия, 1,19 млрд). "ПСЖ" (Франция, 1,19 млрд). "Челси" (Англия, 1,18 млрд). "Барселона" (Испания, 1,12 млрд). "Ливерпуль" (Англия, 1,04 млрд). "Бавария" (Германия 980 млн). "Тоттенхэм" (Англия, 878,5 млн). "Манчестер Юнайтед" (Англия, 719,5 млн).

The top 20 most valuable squads in the world 💸🔝 pic.twitter.com/bPGXs99DPq — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) December 24, 2025

Добавим, что в топ-100 вошли и два представителя российской премьер-лиги.

Санкт-петербургский "Зенит" занял 69-ю строчку рейтинга — общая стоимость игроков"сине-бело-голубых" составляет 174,9 миллиона евро.

Стоимость состава "Спартака" Transfermarkt оценил в 131 миллиона евро. Московский клуб расположился на 97-й строчке.



С полным списком можно ознакомиться здесь.

