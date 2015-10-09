Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 16:12
 

Молодой талант подвёл Алонсо: в "Реале" назрел серьёзный разговор

Молодой талант подвёл Алонсо: в "Реале" назрел серьёзный разговор ©x.com/realmadrid

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо дал понять, что одному из футболистов необходимо срочно прибавить темп, иначе команда продолжит терять очки, передают Vesti.kz

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо дал понять, что одному из футболистов необходимо срочно прибавить темп, иначе команда продолжит терять очки, передают Vesti.kz

Алонсо недоволен игрой в обороне

Речь идет о Дине Хёйсене - одном из самых перспективных защитников, которого "Реал" подписал летом. В клубе изначально рассматривали его как будущего лидера обороны и важную фигуру проекта на годы вперёд.

Старт сезона лишь подтвердил эти ожидания. Хёйсен быстро вошёл в состав, уверенно адаптировался к требованиям топ-клуба и выглядел надежно в первых матчах.

Однако со временем картина изменилась. Как пишет Don Balon, в последних встречах молодой защитник стал допускать заметные ошибки, которые напрямую влияли на результат. Его игра вызвала волну критики и породила вопросы даже внутри клуба.

Алонсо, понимая возраст футболиста и неизбежность спадов в 20 лет, всё же дал ясно понять, что текущий уровень Хёйсена негативно сказывается на обороне и бьёт по команде в целом.

В условиях кадровых проблем в защите у тренера практически нет пространства для маневра, поэтому спад одного из ключевых игроков ощущается особенно остро.

Несмотря на давление, в "Реале" по-прежнему верят в потенциал защитника. Сам Хёйсен рассчитывает, что пауза и восстановление помогут ему перезагрузиться и вернуть прежнюю уверенность. Но теперь от него ждут не слов, а конкретных действий на поле.


Хёйсен - один из самых многообещающих молодых защитников европейского футбола. Центральный оборонец мадридского "Реала" выделяется внушительными габаритами (рост 197), высокой скоростью и качественным первым пасом. 

О себе он громко заявил ещё на юношеском уровне, выступая за молодежные сборные Нидерландов, а затем сделал важный шаг, выбрав сборную Испании, за которую дебютировал в Лиге наций в 2025 году.

На клубном уровне Хёйсен получил признание благодаря уверенным матчам в системе "Ювентуса", а также ценному опыту в Англии, где проявил себя в составе "Борнмута".

Кроме того, защитник ярко заявил о себе на международной арене - в матчах Лиги чемпионов УЕФА и Клубного чемпионата мира. А в мае 2025 года он сделал следующий шаг в карьере, оформив переход в мадридский "Реал".


Напомним, что ранее другой молодой талант "Реала" всерьёз задумался об уходе из клуба после наказания Алонсо.

