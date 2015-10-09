Молодой талант подвёл Алонсо: в "Реале" назрел серьёзный разговор

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо дал понять, что одному из футболистов необходимо срочно прибавить темп, иначе команда продолжит терять очки, передают Vesti.kz.

Алонсо недоволен игрой в обороне

Речь идет о Дине Хёйсене - одном из самых перспективных защитников, которого "Реал" подписал летом. В клубе изначально рассматривали его как будущего лидера обороны и важную фигуру проекта на годы вперёд.

Старт сезона лишь подтвердил эти ожидания. Хёйсен быстро вошёл в состав, уверенно адаптировался к требованиям топ-клуба и выглядел надежно в первых матчах.

Однако со временем картина изменилась. Как пишет Don Balon, в последних встречах молодой защитник стал допускать заметные ошибки, которые напрямую влияли на результат. Его игра вызвала волну критики и породила вопросы даже внутри клуба.

Алонсо, понимая возраст футболиста и неизбежность спадов в 20 лет, всё же дал ясно понять, что текущий уровень Хёйсена негативно сказывается на обороне и бьёт по команде в целом.

В условиях кадровых проблем в защите у тренера практически нет пространства для маневра, поэтому спад одного из ключевых игроков ощущается особенно остро.

Несмотря на давление, в "Реале" по-прежнему верят в потенциал защитника. Сам Хёйсен рассчитывает, что пауза и восстановление помогут ему перезагрузиться и вернуть прежнюю уверенность. Но теперь от него ждут не слов, а конкретных действий на поле.

Почему защитник "Реала" способен реабилитироваться

Хёйсен - один из самых многообещающих молодых защитников европейского футбола. Центральный оборонец мадридского "Реала" выделяется внушительными габаритами (рост 197), высокой скоростью и качественным первым пасом.

О себе он громко заявил ещё на юношеском уровне, выступая за молодежные сборные Нидерландов, а затем сделал важный шаг, выбрав сборную Испании, за которую дебютировал в Лиге наций в 2025 году.

На клубном уровне Хёйсен получил признание благодаря уверенным матчам в системе "Ювентуса", а также ценному опыту в Англии, где проявил себя в составе "Борнмута".

Кроме того, защитник ярко заявил о себе на международной арене - в матчах Лиги чемпионов УЕФА и Клубного чемпионата мира. А в мае 2025 года он сделал следующий шаг в карьере, оформив переход в мадридский "Реал".

Напомним, что ранее другой молодой талант "Реала" всерьёз задумался об уходе из клуба после наказания Алонсо.

