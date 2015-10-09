Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 10:00
 

"Реал" определил основного кандидата на замену Алонсо

Хаби Алонсо. ©Depositphotos/Musiu0

Главным претендентом на замену испанскому специалисту Хаби Алонсо в мадридском "Реале" называют главного тренера молодёжной команды клуба – Альваро Арбелоа, передают Vesti.kz.

Главным претендентом на замену испанскому специалисту Хаби Алонсо в мадридском "Реале" называют главного тренера молодёжной команды клуба – Альваро Арбелоа, передают Vesti.kz.

Арбелоа – основной кандидат

По информации ESPN, руководство "сливочных" рассматривало возможность выхода на зимний трансферный рынок для решения кадровых вопросов, однако январские покупки в клубе считают маловероятными. Вместо этого основной акцент сделан на внутренние ресурсы, и наставник "Кастильи" Арбелоа рассматривается как логичная замена Алонсо.

Ситуация в сезоне

На данный момент "Реал" идёт вторым в чемпионате Испании с 42 очками, уступая лидирующей "Барселоне" четыре очка. Ключевым моментом сезона может стать полуфинал Суперкубка Испании против "Атлетико", который состоится 8 января. Итоги этого матча могут оказать влияние на решения клуба относительно будущего Алонсо.

Карьера Арбелоа

Альваро Арбелоа – воспитанник "Реала" и бывший игрок основной команды. В составе «сливочных» он дважды выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.


На международной арене Арбелоа стал чемпионом мира в 2010 году и дважды побеждал на чемпионате Европы в составе сборной Испании (2008, 2012). Игровую карьеру он завершил в 2017 году и с тех пор занимается тренерской деятельностью, возглавляя резервную команду "Реал Мадрид Кастилья".

Не Франция и не "Реал": Зидан стал главным кандидатом на пост тренера топ-клуба

