Молодая звезда "Реала" хочет покинуть клуб после наказания Хаби Алонсо

Франко Мастантуоно, 18-летний воспитанник "Ривер Плейта", этим летом стал одной из главных летних покупок "Реала". Однако сейчас его положение в мадридском клубе вызывает обеспокоенность — молодой игрок практически не получает игрового времени, передают Vesti.kz.

Рекомендация Хаби Алонсо и первые впечатления

Как пишет El Nacional, Хаби Алонсо рекомендовал трансфер Мастантуоно, будучи уверенным, что он может стать одной из будущих звёзд команды. В начале сезона игрок активно использовался на правом фланге атаки, обойдя более опытных партнёров, таких как Браим Диас и Родриго Гоэс, и продемонстрировал высокий уровень мастерства.

Травма и потеря места в составе

Травма, заставившая Мастантуоно пропустить несколько недель, стала переломным моментом. После возвращения молодой футболист перестал попадать в планы тренера, и его роль в команде стала скорее символической.

Причины отсутствия игровой практики

По данным аргентинской прессы, дело не только в тактике: Хаби Алонсо якобы наказал игрока за два опоздания на тренировки. Такой подход Алонсо считает недопустимым для молодых игроков, особенно для тех, кто ещё не доказал себя на элитном уровне.

Возможный уход зимой

Недовольный отсутствием игрового времени, Мастантуоно рассматривает вариант покинуть "Реал" зимой и уйти в аренду в другой клуб, где сможет регулярно играть, как это сделал Эндрик Фелипе в случае с "Лионом".

Напомним, что Мастантуоно обошёлся "Реалу" в 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

Ранее стало известно, что "Реал" уже выбрал новую звезду на случай ухода Винисиуса. А ещё названы три игрока, которых Хаби Алонсо попросил купить для мадридского клуба.

