Испания
Сегодня 17:04
 

Названы три игрока, которых Хаби Алонсо попросил купить для "Реала"

"Реал" подходит к решающему этапу сезона с чёткой стратегией: никаких зимних трансферов. Руководство клуба уверено, что нынешний состав способен решить поставленные задачи, а любые сделки в январе редко бывают действительно выгодными, передают Vesti.kz.

Как пишет Fichajes.net, Хаби Алонсо знает, какие игроки могли бы усилить команду, но его пожелания пока остаются на будущее. Внутренний посыл клуба ясен: стабильность и терпение важнее импульсивных трансферов.

Ибраима Конате — приоритет Хаби Алонсо

Главным кандидатом для усиления обороны остаётся французский защитник Ибраима Конате. Его контракт с "Ливерпулем" истекает летом, а зимой "Ливерпулю" может понадобиться вести переговоры, чтобы не потерять его бесплатно.

Конате ценится за физическую мощь, умение играть на открытом пространстве и опыт на высоком уровне. Хаби Алонсо уверен, что француз идеально впишется в его оборонительную концепцию.

Анджело Штиллер — вариант на долгую перспективу

Немецкий полузащитник Анджело Штиллер нравится клубу, но его приход возможен только при серьёзном уходе из средней линии "Реала". Потенциальный уход Дани Себальоса или Эдуардо Камавинга — единственный сценарий, который откроет путь Штиллеру. На данный момент это маловероятно, поэтому сделка почти исключена.

Флориан Виртц — слабость тренера

Хаби Алонсо особенно доверяет таланту Флориана Виртца. Немецкий атакующий полузащитник сейчас проходит процесс адаптации в "Ливерпуле", но тренер уверен в его потенциале и знает, на что игрок способен, когда чувствует уверенность и получает ведущую роль.

В "Реале" считают, что Виртц постепенно раскроется, и его потенциал остаётся полностью нетронутым.

Доверие к текущему составу и среднесрочный план

Несмотря на критику по поводу необходимости зимних трансферов, руководство "Реала" уверено в своём составе. Команда способна бороться за большие титулы, если повысит уровень коллективной игры.

Хаби Алонсо понимает, что его просьбы не будут выполнены мгновенно, и работает с текущей командой, не создавая лишнего давления. Список желаемых игроков — Конате, Виртц и Штиллер — больше декларация намерений, чем требование немедленного усиления.

Клуб предпочитает смотреть в будущее спокойно, избегая поспешных решений, способных навредить проекту.

