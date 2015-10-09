В мадридском "Реале" всерьёз обеспокоены состоянием обороны, передают Vesti.kz.

Команда регулярно допускает грубые ошибки, теряет концентрацию и выглядит уязвимой в ключевых матчах. И как сообщает Don Balon, в окружении клуба всё чаще обсуждают не тактические нюансы, а более серьёзную проблему - отсутствие лидера на поле.

В "Реале" не хватает футболиста, который способен взять ответственность на себя, встряхнуть команду в нужный момент и передать партнёрам боевой настрой, когда игра начинает рассыпаться. На этом фоне в дискуссиях всё чаще всплывает имя Серхио Рамоса.

Нынешнему "Реалу" не хватает именно его качеств - жёсткости, авторитета и умения держать команду в тонусе в сложные моменты.

Дополнительное давление испытывает и главный тренер Хаби Алонсо - в клубе и вокруг него всё громче обсуждают, справляется ли он с управлением раздевалкой.

В "Реале" понимают, что при текущей нестабильности риск ещё одного сезона без трофеев слишком велик, а это недопустимо для клуба такого масштаба.

Присутствие Рамоса как раз могло бы стать тем самым переломным фактором. Его имя напрямую ассоциируется с жёсткой организацией обороны, дисциплиной и мгновенным ростом требований внутри раздевалки.

Такой игрок способен встряхнуть команду, вернуть концентрацию и задать нужный тон в самые сложные моменты матча.

Стоит отметить, что Рамос выступал за "Реал" на протяжении 16 сезонов с 2005 по 2021 год. За это время он провёл 671 матч во всех турнирах, забил 101 гол и отдал 40 результативных передач, став одним из самых результативных защитников в истории клуба.

За годы выступлений в составе "Реала" Рамос завоевал множество трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов УЕФА и пять титулов чемпиона Испании. А с февраля текущего года защищает цвета мексиканского "Монтеррея".

