Воспитанник "Барселоны" раскрыл причину проблем Алонсо в "Реале"

Главный вызов, с которым столкнулся Хаби Алонсо в мадридском "Реале", заключается вовсе не в тактике или результатах, а в управлении звёздным коллективом, передают Vesti.kz.

Об этом рассказал главный тренер итальянского "Комо" Сеск Фабрегас. По словам испанца, работать с нынешним составом "Реала" - задача исключительной сложности.

"Каждый из них – выдающийся игрок. Каждый заслуживает места в составе и уверен, что должен быть на поле. Все они стремятся быть теми, кто решает исход матча. Каждый стоил по 50 миллионов евро, и все представляют свои национальные сборные. Управление таким коллективом, пожалуй, является самой трудной задачей из всех", - цитируют Фабрегаса Marca.

Сеск Фабрегас - воспитанник академии Ла Масия, который прошел путь от юношеских команд "Барселоны" до статуса одного из самых ярких полузащитников своего поколения.

После успешного этапа в лондонском "Арсенале" он вернулся в Каталонию в 2011 году и на протяжении трех сезонов выступал за основной состав "сине-гранатовых", выиграв чемпионат Испании, Кубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Примечательно, но в 2015 году Фабрегас признался, что на протяжении нескольких лет вел переговоры с мадридским "Реалом". Однако стороны так и не смогли договориться, и в итоге футболист принял решение вернуться в "Барселону".

Свою игровую карьеру Сеск завершил летом 2023 года в возрасте 36 лет. Последним клубом в его карьере стал итальянский "Комо", с которым он выступал в Серии B. Практически сразу после завершения выступлений на поле Фабрегас начал тренерскую карьеру в этом же клубе.

