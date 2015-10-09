Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 11:22
 

Воспитанник "Барселоны" раскрыл причину проблем Алонсо в "Реале"

  Комментарии

Поделиться
Воспитанник "Барселоны" раскрыл причину проблем Алонсо в "Реале" ©x.com/realmadrid

Главный вызов, с которым столкнулся Хаби Алонсо в мадридском "Реале", заключается вовсе не в тактике или результатах, а в управлении звёздным коллективом, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный вызов, с которым столкнулся Хаби Алонсо в мадридском "Реале", заключается вовсе не в тактике или результатах, а в управлении звёздным коллективом, передают Vesti.kz.

Об этом рассказал главный тренер итальянского "Комо" Сеск Фабрегас. По словам испанца, работать с нынешним составом "Реала" - задача исключительной сложности.

"Каждый из них – выдающийся игрок. Каждый заслуживает места в составе и уверен, что должен быть на поле. Все они стремятся быть теми, кто решает исход матча.

Каждый стоил по 50 миллионов евро, и все представляют свои национальные сборные. Управление таким коллективом, пожалуй, является самой трудной задачей из всех", - цитируют Фабрегаса Marca.

Сеск Фабрегас - воспитанник академии Ла Масия, который прошел путь от юношеских команд "Барселоны" до статуса одного из самых ярких полузащитников своего поколения.

После успешного этапа в лондонском "Арсенале" он вернулся в Каталонию в 2011 году и на протяжении трех сезонов выступал за основной состав "сине-гранатовых", выиграв чемпионат Испании, Кубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Примечательно, но в 2015 году Фабрегас признался, что на протяжении нескольких лет вел переговоры с мадридским "Реалом". Однако стороны так и не смогли договориться, и в итоге футболист принял решение вернуться в "Барселону".


Свою игровую карьеру Сеск завершил летом 2023 года в возрасте 36 лет. Последним клубом в его карьере стал итальянский "Комо", с которым он выступал в Серии B. Практически сразу после завершения выступлений на поле Фабрегас начал тренерскую карьеру в этом же клубе. 

Зидан провёл переговоры с европейским грандом и подготовил ответ

Ранее стало известно, что ПСЖ разработал стратегию, позволяющую заполучить одного из ключевых игроков "Реала" бесплатно.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
27 декабря 20:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Брайтон энд Хов Альбион
Брайтон энд Хов Альбион
(Брайтон)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Брайтон энд Хов Альбион
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!