Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Франция
Сегодня 10:20
 

ПСЖ придумал способ бесплатно забрать лидера у "Реала"

  Комментарии

Поделиться
ПСЖ придумал способ бесплатно забрать лидера у "Реала" ©depositphotos.com

Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер может сменить клубную прописку, передают Vesti.kz.

Поделиться

Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер может сменить клубную прописку, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, интерес к футболисту проявляет французский "Пари Сен-Жермен". Руководство парижан считает, что 32-летний немецкий защитник может оказать позитивное влияние на раздевалку команды, где не хватает опытных игроков. 

Отмечается, что ПСЖ готовы предложить Рюдигеру выгодный контракт, чтобы склонить его к уходу из мадридской команды летом. В этом случае парижане получать игрока бесплатно, если до того момента футболист не продлит соглашение с "Реалом".


Рюдигер выступает за "Реал" с июля 2022 года. В составе мадридского клуба он завоевал восемь трофеев, в том числе выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Рюдигер принял в шести матчах Ла Лиги, не отметившись результативными действиями. Всю осеннюю часть сезона защитник пропустил из‑за травмы левого бедра.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рюдигера в 12 миллионов евро. Его контракт с "Реалом" рассчитан до июня 2026 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Парма   •   Регулярный чемпионат, мужчины
27 декабря 16:30   •   не начат
Парма
Парма
(Парма)
- : -
Фиорентина
Фиорентина
(Флоренция)
Кто победит в основное время?
Парма
Ничья
Фиорентина
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!