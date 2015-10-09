ПСЖ придумал способ бесплатно забрать лидера у "Реала"

Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер может сменить клубную прописку, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, интерес к футболисту проявляет французский "Пари Сен-Жермен". Руководство парижан считает, что 32-летний немецкий защитник может оказать позитивное влияние на раздевалку команды, где не хватает опытных игроков.

Отмечается, что ПСЖ готовы предложить Рюдигеру выгодный контракт, чтобы склонить его к уходу из мадридской команды летом. В этом случае парижане получать игрока бесплатно, если до того момента футболист не продлит соглашение с "Реалом".

Рюдигер выступает за "Реал" с июля 2022 года. В составе мадридского клуба он завоевал восемь трофеев, в том числе выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Рюдигер принял в шести матчах Ла Лиги, не отметившись результативными действиями. Всю осеннюю часть сезона защитник пропустил из‑за травмы левого бедра.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рюдигера в 12 миллионов евро. Его контракт с "Реалом" рассчитан до июня 2026 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!