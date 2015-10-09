Зидан провёл переговоры с европейским грандом и подготовил ответ

Легендарный французский специалист Зинедин Зидан провёл переговоры с президентом мадридского "Реала" Флорентино Пересом о возможном возвращении на тренерский пост, передают Vesti.kz.

Перес позвонил Зидану

По информации испанских Don Balon, глава "королевского клуба" напрямую связался с Зиданом и обсудил вариант его возвращения в клуб. Французский специалист рассматривался как один из возможных кандидатов на случай увольнения Хаби Алонсо.

Однако Зидан дал чёткий ответ — он не готов вернуться к клубной работе в данный момент и отказался от предложения "сливочных".

Позиция Зидана

Отказ, по данным источника, не связан с отношением к мадридскому клубу. Зидан по-прежнему сохраняет тесную эмоциональную связь с "Реалом", но принял осознанное решение не менять выбранный профессиональный курс.

"Королевский клуб" остаётся единственным клубом, где Зидан работал главным тренером. Он возглавлял команду дважды — с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021-й. В первый период француз вошёл в историю, трижды подряд выиграв Лигу чемпионов (2016, 2017, 2018).

Ранее сообщалось, что "Реал" сохраняет интерес к Зидану на перспективу, однако наиболее вероятным следующим этапом карьеры легендарного француза считается работа со сборной Франции.

Не Франция и не "Реал": Зидан стал главным кандидатом на пост тренера топ-клуба

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!