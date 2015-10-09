Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 18:03
 

Зидан провёл переговоры с европейским грандом и подготовил ответ

  Комментарии

Поделиться
Зидан провёл переговоры с европейским грандом и подготовил ответ Зинедин Зидан. ©Depositphotos/Maxisports

Легендарный французский специалист Зинедин Зидан провёл переговоры с президентом мадридского "Реала" Флорентино Пересом о возможном возвращении на тренерский пост, передают Vesti.kz.

Поделиться

Легендарный французский специалист Зинедин Зидан провёл переговоры с президентом мадридского "Реала" Флорентино Пересом о возможном возвращении на тренерский пост, передают Vesti.kz.

Перес позвонил Зидану

По информации испанских Don Balon, глава "королевского клуба" напрямую связался с Зиданом и обсудил вариант его возвращения в клуб. Французский специалист рассматривался как один из возможных кандидатов на случай увольнения Хаби Алонсо.

Однако Зидан дал чёткий ответ — он не готов вернуться к клубной работе в данный момент и отказался от предложения "сливочных".

Позиция Зидана

Отказ, по данным источника, не связан с отношением к мадридскому клубу. Зидан по-прежнему сохраняет тесную эмоциональную связь с "Реалом", но принял осознанное решение не менять выбранный профессиональный курс.

"Королевский клуб" остаётся единственным клубом, где Зидан работал главным тренером. Он возглавлял команду дважды — с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021-й. В первый период француз вошёл в историю, трижды подряд выиграв Лигу чемпионов (2016, 2017, 2018).

Ранее сообщалось, что "Реал" сохраняет интерес к Зидану на перспективу, однако наиболее вероятным следующим этапом карьеры легендарного француза считается работа со сборной Франции.

Не Франция и не "Реал": Зидан стал главным кандидатом на пост тренера топ-клуба

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!