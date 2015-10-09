Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 21:47
 

Капитан "Реала" решился на уход и выбрал новый клуб

Капитан мадридского "Реала" Дани Карвахаль всерьёз рассматривает уход из клуба и уже определился с наиболее вероятным направлением продолжения карьеры, передают Vesti.kz.

Фактор возраста и травм

В текущем сезоне 33-летний испанец провёл всего восемь матчей за "сливочных". Существенное влияние на его статус оказали проблемы со здоровьем — на данный момент Карвахаль восстанавливается после травмы колена. Ожидается, что он сможет вернуться на поле в конце января или начале февраля.

Постоянные физические нагрузки и череда повреждений заставили защитника трезво оценить свои дальнейшие перспективы на высшем уровне.

Катар как приоритетный вариант

Наиболее вероятным следующим клубом Карвахаля называют катарский "Аль-Гарафа". Этот вариант, как сообщает Don Balon, привлекателен для футболиста не только с точки зрения условий и более щадящего календаря, но и по личным причинам.

Именно в "Аль-Гарафе" выступает экс-форвард "Реала" Хоселу — близкий друг и родственник Карвахаля, что может сыграть ключевую роль в адаптации и принятии окончательного решения.


Последняя цель — чемпионат мира

Переезд в Катар Карвахаль рассматривает не как завершение карьеры, а как стратегический шаг. Главная цель ветерана — подойти в оптимальной форме к следующему чемпионату мира, который остаётся единственным крупным титулом, отсутствующим в его послужном списке. Более спокойный ритм чемпионата может позволить сохранить здоровье и продлить карьеру на высоком уровне.

Позиция "Реала"

В мадридском клубе с пониманием относятся к возможному уходу одного из своих символов последних лет. Карвахаль остаётся фигурой, пользующейся абсолютным уважением, и если решение об уходе будет принято, оно пройдёт без конфликтов — с признанием его вклада и наследия.

