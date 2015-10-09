Титулованный футболист близок к уходу из "Реала"

Стало известно будущее австрийского защитника Давида Алабы в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, мадридский клуб и футболист по-прежнему планируют расстаться летом 2026 года.

На данный момент никаких официальных заявлений от сторон не поступало, однако существуют явные признаки того, что позиция клуба не изменилась.

Алаба выступает за "Реал" с 2021 года, когда перешёл из мюнхенской "Баварии" в статусе свободного агента. За время карьеры в немецком клубе он завоевал 28 трофеев, включая два титула победителя Лиги чемпионов УЕФА. Аналогичное достижение в ЛЧ ему покорилось и в составе "Реала".

В то же время из-за серьёзной травмы колена защитник так и не сумел вернуться на прежний уровень, что заметно повлияло на его роль в "Реале".

В карьере Алабы также значатся "Хоффенхайм" и венская "Аустрия". С 2009 года он вызывается в сборную Австрии.

🚨⚪️ Real Madrid and David Alaba are still expected to part ways in summer 2026.



No changes at this stage, still no formal of official communication between the parties but clear indications. pic.twitter.com/8jEhhnGZQ3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2025

