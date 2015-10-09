Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Титулованный футболист близок к уходу из "Реала"

Стало известно будущее австрийского защитника Давида Алабы в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

Стало известно будущее австрийского защитника Давида Алабы в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, мадридский клуб и футболист по-прежнему планируют расстаться летом 2026 года.

На данный момент никаких официальных заявлений от сторон не поступало, однако существуют явные признаки того, что позиция клуба не изменилась.

Алаба выступает за "Реал" с 2021 года, когда перешёл из мюнхенской "Баварии" в статусе свободного агента. За время карьеры в немецком клубе он завоевал 28 трофеев, включая два титула победителя Лиги чемпионов УЕФА. Аналогичное достижение в ЛЧ ему покорилось и в составе "Реала".

В то же время из-за серьёзной травмы колена защитник так и не сумел вернуться на прежний уровень, что заметно повлияло на его роль в "Реале".

В карьере Алабы также значатся "Хоффенхайм" и венская "Аустрия". С 2009 года он вызывается в сборную Австрии.

