Титулованный футболист близок к уходу из "Реала"

Стало известно будущее австрийского защитника Давида Алабы в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, мадридский клуб и футболист по-прежнему планируют расстаться летом 2026 года.
На данный момент никаких официальных заявлений от сторон не поступало, однако существуют явные признаки того, что позиция клуба не изменилась.
Алаба выступает за "Реал" с 2021 года, когда перешёл из мюнхенской "Баварии" в статусе свободного агента. За время карьеры в немецком клубе он завоевал 28 трофеев, включая два титула победителя Лиги чемпионов УЕФА. Аналогичное достижение в ЛЧ ему покорилось и в составе "Реала".
В то же время из-за серьёзной травмы колена защитник так и не сумел вернуться на прежний уровень, что заметно повлияло на его роль в "Реале".
В карьере Алабы также значатся "Хоффенхайм" и венская "Аустрия". С 2009 года он вызывается в сборную Австрии.
🚨⚪️ Real Madrid and David Alaba are still expected to part ways in summer 2026.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2025
No changes at this stage, still no formal of official communication between the parties but clear indications. pic.twitter.com/8jEhhnGZQ3
