"Барселона" задумала подписать чемпиона мира на место Левандовски

Лаутаро Мартинес стал одним из самых обсуждаемых игроков на трансферном рынке. Аргентинский форвард "Интера" вновь оказался в центре внимания европейских СМИ из-за сообщений о его возможном переходе в "Барселону", передают Vesti.kz.

Желание Лаутаро — играть за "Барселону"

Согласно Fichajes.net, Лаутаро Мартинес ставит перед собой цель в будущем надеть футболку "Барселоны". Этот трансфер не планируется немедленно, но уже ведётся работа с прицелом на следующее лето как ключевой момент для сделки.

Каталонский клуб готовится к перестройке линии атаки после скорого ухода Роберта Левандовски. Руководство ищет опытного нападающего с европейским опытом и голевым потенциалом — и Лаутаро идеально вписывается в этот профиль.

"Интер" между удержанием и продажей

"Интер" осознаёт важность Мартинеса для своей команды: капитан и ключевой атакующий игрок клуба. Уход игрока не входит в краткосрочные планы, но возможна продажа, если футболист решит ускорить переговоры, а условия будут выгодными.

Окружение Мартинеса подтверждает, что "Барселона" была бы для него идеальным клубом, что может облегчить будущую сделку.

Лаутаро как ключевой элемент нового проекта "Барсы"

Подписание Лаутаро позволит клубу сразу закрыть пустоту в атаке после ухода Левандовски и укрепить проект перестройки. Профиль аргентинца соответствует тактической концепции команды — сочетание комбинационной игры, мобильности и голевого чутья делает его ценным усилением.

Сейчас план трансфера не рассматривается для зимнего окна. Сделка возможна только летом, когда в клубе произойдут важные уходы игроков. Лаутаро Мартинес рассматривается как главная ставка для нового нападения "Барселоны" на ближайшие годы.

Мартинес играет за "Интер" с 2018 года. В составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира (2022), Финалиссиму (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!