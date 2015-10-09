Игрок молодёжной сборной Казахстана нашёл новый клуб

19-летний казахстанский защитник Алихан Серикбай перешёл в футбольный клуб "Кызылжар", передают Vesti.kz.
По информации пресс-службы клуба, с ним подписан двухлетний контракт.
Ранее Серикбай играл за актауский "Каспий", кокшетауский "Окжетпес" и атакентский "Мактаарал".
В минувшем сезоне он провёл за "Каспий" 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал два ассиста.
Привлекается в молодёжную сборную Казахстана (U-21).
