Игрок молодёжной сборной Казахстана нашёл новый клуб

19-летний казахстанский защитник Алихан Серикбай перешёл в футбольный клуб "Кызылжар", передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы клуба, с ним подписан двухлетний контракт.

Ранее Серикбай играл за актауский "Каспий", кокшетауский "Окжетпес" и атакентский "Мактаарал".

В минувшем сезоне он провёл за "Каспий" 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал два ассиста.

Привлекается в молодёжную сборную Казахстана (U-21).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!