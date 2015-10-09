Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 07:40
 

В сборной Казахстана высказались о подарках Калмурзе после 0:5 в ЛЧ

  Комментарии

В сборной Казахстана высказались о подарках Калмурзе после 0:5 в ЛЧ Шерхан Калмурза. ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Новоиспечённый тренер столичного "Жениса" и член штаба сборной Казахстана Али Алиев прокомментировал ситуацию с подарками, которые получил вратарь "Кайрата" Шерхан Калмурза после матча с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Новоиспечённый тренер столичного "Жениса" и член штаба сборной Казахстана Али Алиев прокомментировал ситуацию с подарками, которые получил вратарь "Кайрата" Шерхан Калмурза после матча с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Поединок алматинцев с именитым испанским грандом стал одним из ключевых спортивных событий Казахстана в 2025 году. "Королевский клуб" впервые прибыл в страну в сильнейшем составе, а место в воротах хозяев из-за травм двух основных голкиперов занял 18-летний Калмурза.

Встреча завершилась крупным поражением "жёлто-чёрных" со счётом 0:5, однако именно молодой вратарь оказался в центре внимания. После матча ему подарили автомобиль, а также предоставили грант на обучение в Казахской академии спорта и туризма.

— Как вы относитесь к такому парадоксу: вы после 0:6 от Бельгии ушли из команды, а "Кайрат" проиграл 0:5 "Реалу" и игроки подарки получали. Скажем, тот же Шерхан Калмурза - просто задарили его после того, как закончился этот матч.

"Я отношусь к этому как к эмоциям. Всё-таки наших олигархов не поймешь. У них там своя специфика жизни, они по-разному реагируют. Кто-то, может, ставку сделал - мы же не знаем, почему машина была подарена. Он же не признается, что я проиграл там тому-то, тому-то. Мы же не знаем, он же не признается, правильно? Поэтому я считаю, что это больше эмоциональный выплеск, нежели там какая-то оценка", — заявил Алиев.

По словам Али Алиева, его особенно впечатлила психологическая устойчивость юного футболиста — специалист признался, что не ожидал от Калмурзы такой зрелости в столь экстремальной ситуации.

"Может быть, он пока еще не обладает опытом, но то, как он выглядел на фоне мадридских нападающих, я считаю, очень достойно. Может быть, просто за его мудрость, за его поведение. Я считаю, что он для казахстанских юношей-вратарей показал, что достаточно быть мужественным, с характером, и тебя увидят и услышат. А про подарки, думаю, что это больше эмоции, нежели оценка каких-то качеств от олигархов", — добавил Алиев.

Стоит отметить, что сам Али Алиев возглавлял национальную сборную Казахстана с 31 января 2025 года, однако 7 сентября подал в отставку после разгромного поражения от Бельгии (0:6) в отборе на чемпионат мира. При этом он сохранил место в тренерском штабе и продолжил работу уже под руководством нового главного тренера Талгата Байсуфинова, отработав с командой оставшиеся матчи квалификации.

Что касается Шерхана Калмурзы, то после игры с "Реалом" он стал самым обсуждаемым и популярным футболистом страны в социальных сетях, превратив неудачный в командном плане матч в важный личный шаг в карьере.

Калмурза собрался в Европу и выбрал топ-клуб

