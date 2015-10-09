Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Футбол
Сегодня 14:07
 

Кто из казахстанцев сыграл больше матчей в еврокубках? Полный список топ-10

Мяч Лиги чемпионов 2019/20. Фото: Depositphotos/sti1999©

Более 20 лет казахстанские футболисты регулярно выступают в еврокубках. Корреспондент Vesti.kz составил список топ-10 игроков по количеству проведённых игр в континентальных первенствах.

Более 20 лет казахстанские футболисты регулярно выступают в еврокубках. Корреспондент Vesti.kz составил список топ-10 игроков по количеству проведённых игр в континентальных первенствах.

Сюда были включены матчи квалификации и основных этапов еврокубков. Кроме того, в топе есть и те, кто уже утратил гражданство Казахстана, однако на тот момент они считались гражданами нашей страны.

10. Ян Вороговский (1 гол), Андрей Сидельников, Марат Хайруллин (6 голов) - 41 матч

Ян Вороговский в матче

Андрей Сидельников в

Марат Хайруллин в

9. Роман Муртазаев - 43 матча (7 голов)

Роман Муртазаев бьёт в матче с

8. Исламбек Куат - 45 матчей (3 гола)

Исламбек Куат в

7. Сергей Малый - 55 матчей (2 гола)

Сергей Малый в

6. Юрий Логвиненко - 66 матчей (4 гола)

Юрий Логвиненко в

5. Евгений Постников - 68 матчей (3 гола)

Евгений Постников забил гол

4. Ненад Эрич - 70 матчей

Ненад Эрич в матче

3. Серикжан Мужиков - 71 матч (3 гола)

Серикжан Мужиков празднует гол в ворота

2. Абзал Бейсебеков - 77 матчей (4 гола)

Абзал Бейсебеков в Лиге конференций

1. Дмитрий Шомко - 81 матч (6 голов)

Дмитрий Шомко празднует гол в ворота

У нового поколения есть шанс установить рекорд?

Если взглянуть на текущую ситуацию, то есть ряд молодых казахстанцев, которые уже провели больше десятка матчей в еврокубках. В частности, у футболистов "Кайрата" Дамира Касабулата, Александра Мрынского и Дастана Сатпаева уже 15, 14 и 12 матчей соответсвенно. А ведь у них ещё много лет карьеры впереди, и это уже больше, чем у Андрея Карповича (11) или Давида Лории (8).

Есть и те, кто в этом плане пока отстаёт. Нуралы Алип четвёртый год выступает в России, где еврокубков нет. Поэтому у него количество игр остановилось на значении 17 (все - за "Кайрат"). У того же Максима Самородова, тоже выступающего в России, всего шесть игр в еврокубках за карьеру (столько же у Темирлана Анарбекова за последние четыре месяца). Но в будущем они ещё могут проявить себя на этом уровне.

В ближайший год в топ-10 могут ворваться вратарь азербайджанского "Сабаха" Стас Покатилов и полузащитник "Тобола" Асхат Тагыберген. У них по 39 матчей, и они вполне могут обогнать завершивших карьеру Сидельникова и Хайруллина (41).

Александр Мрынский в Лиге чемпионов

Напомним, что текущий еврокубковый сезон для казахстанцев ещё не завершён. В январе два заключительных матча на общем этапе Лиги чемпионов сыграет "Кайрат".

Фото: ФК "Астана" (1,4,8-12), ФК "Актобе" (2,3,7), ФК "Кайрат" (5), ФК "Ордабасы" (6), Vesti.kz/Маржан Куандыкова (13)©️

