Кто из казахстанцев сыграл больше матчей в еврокубках? Полный список топ-10

Более 20 лет казахстанские футболисты регулярно выступают в еврокубках. Корреспондент Vesti.kz составил список топ-10 игроков по количеству проведённых игр в континентальных первенствах.
Сюда были включены матчи квалификации и основных этапов еврокубков. Кроме того, в топе есть и те, кто уже утратил гражданство Казахстана, однако на тот момент они считались гражданами нашей страны.
10. Ян Вороговский (1 гол), Андрей Сидельников, Марат Хайруллин (6 голов) - 41 матч
9. Роман Муртазаев - 43 матча (7 голов)
8. Исламбек Куат - 45 матчей (3 гола)
7. Сергей Малый - 55 матчей (2 гола)
6. Юрий Логвиненко - 66 матчей (4 гола)
5. Евгений Постников - 68 матчей (3 гола)
4. Ненад Эрич - 70 матчей
3. Серикжан Мужиков - 71 матч (3 гола)
2. Абзал Бейсебеков - 77 матчей (4 гола)
1. Дмитрий Шомко - 81 матч (6 голов)
У нового поколения есть шанс установить рекорд?
Если взглянуть на текущую ситуацию, то есть ряд молодых казахстанцев, которые уже провели больше десятка матчей в еврокубках. В частности, у футболистов "Кайрата" Дамира Касабулата, Александра Мрынского и Дастана Сатпаева уже 15, 14 и 12 матчей соответсвенно. А ведь у них ещё много лет карьеры впереди, и это уже больше, чем у Андрея Карповича (11) или Давида Лории (8).
Есть и те, кто в этом плане пока отстаёт. Нуралы Алип четвёртый год выступает в России, где еврокубков нет. Поэтому у него количество игр остановилось на значении 17 (все - за "Кайрат"). У того же Максима Самородова, тоже выступающего в России, всего шесть игр в еврокубках за карьеру (столько же у Темирлана Анарбекова за последние четыре месяца). Но в будущем они ещё могут проявить себя на этом уровне.
В ближайший год в топ-10 могут ворваться вратарь азербайджанского "Сабаха" Стас Покатилов и полузащитник "Тобола" Асхат Тагыберген. У них по 39 матчей, и они вполне могут обогнать завершивших карьеру Сидельникова и Хайруллина (41).
Напомним, что текущий еврокубковый сезон для казахстанцев ещё не завершён. В январе два заключительных матча на общем этапе Лиги чемпионов сыграет "Кайрат".
Фото: ФК "Астана" (1,4,8-12), ФК "Актобе" (2,3,7), ФК "Кайрат" (5), ФК "Ордабасы" (6), Vesti.kz/Маржан Куандыкова (13)©️
