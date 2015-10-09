Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 08:43
 

Бомбардир из Европы стал целью новичка КПЛ

Новичок казахстанской премьер-лиги (КПЛ) — павлодарский "Иртыш" — изучает возможность усиления линии атаки за счёт опытного украинского нападающего Филипа Будковского, передают Vesti.kz со ссылкой на Amanvibe.kz.

33-летний футболист в настоящее время выступает за луганскую "Зарю". В текущем розыгрыше чемпионата Украины Будковский провёл 15 матчей и забил семь мячей, что делает его одним из лучших снайперов сезона и подтверждает высокий уровень результативности.

Контракт нападающего с "Зарёй" рассчитан до конца июня 2026 года. По имеющимся данным, при выполнении финансовых условий со стороны "Иртыша" трансфер может быть оформлен уже в зимнее трансферное окно.

Однако переговоры могут зайти в тупик из-за высоких запросов стороны игрока. Неофициально сообщается, что агенты Будковского требуют зарплату на уровне 22 тысяч условных единиц, что существенно усложняет потенциальную сделку и ставит её реализацию под серьёзный вопрос.

На данный момент немецкий статистический портал Transfermarkt оценивает украинца в 300 тысяч евро (более 180 миллионов тенге).

Самый влиятельный агент Украины заходит на рынок КПЛ. Кто из его клиентов переедет в Казахстан?


