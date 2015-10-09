Самый влиятельный агент Украины заходит на рынок КПЛ. Кто из его клиентов переедет в Казахстан?

Зимнее трансферное окно в Казахстане может стать насыщенным, и одним из кадровых векторов рассматривается украинский рынок футболистов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кого именно из игроков отправляют в КПЛ и каков их бэкграунд.

Прежде всего важно понять, откуда вдруг появилось столько информации об интересе к тому или иному украинскому игроку в Казахстане. Источники сообщают, что тот же "Актобе" попадёт под серьезное влияние главного агента Украины Вадима Шаблия. Почти все видные футболисты сборной Украины работают именно с Шаблием, а внутри чемпионата, по слухам, есть целые команды, которые сформированы из игроков, которые сотрудничают с агентом.

В общем, очень влиятельный и большой агент, который, кстати, уже активно работал с казахстанскими клубами. Например, с "Ордабасы" в 2023-2024 годах, когда туда разом приехали Артем Беседин, Евгений Макаренко и Игорь Пластун. Да, футболисты интересные, с именем, но, по сути, большого импакта шымкентскому клубу не дали и в тех же еврокубках результат не принесли. Но при этом столь дорогостоящие легионеры в итоге обернулись для "Ордабасы" проблемами, в частности, у клуба возникли долги перед Макаренко.

Вот и сейчас говорят, что в "Актобе" будет схожий приток игроков с украинским паспортом и туда назначат тренера из Украины (о Романе Григорчуке мы написали отдельный текст).

На данный момент в СМИ обозначены несколько украинцев, которые потенциально могут переехать в Казахстан. Защитник Артем Шабанов, по слухам, входит в сферу интересов не только "Актобе", но и "Ордабасы". Ныне Артем игрок "Металлиста", у него за плечами три года в киевском "Динамо" и короткие периоды в польской "Легии" и венгерском "Фехеваре". Сейчас Шабанову 33 года, в сборную Украины его не вызывают с 2019 года, да и матчей за национальную команду у него всего два.

Никита Бурда - еще один защитник, долгое время находился в системе киевского "Динамо", но абсолютным игроком основы никогда не был. Сейчас играет за "Колос", ему 30 лет, за сборную не играл с того же 2019 года.

Тарас Качараба - опять же игрок обороны, но воспитанник донецкого "Шахтера". С 2018 года играет в Европе, в его карьере был "Слован Либерец", пражская "Славия", а ныне он защищает цвета словацкого "ДАКа". В составе сборной Украины у Качарабы всего три матча, ему как и Бурде - 30 лет.

Иван Ордец - еще один выпускник академии "Шахтера". Пожалуй, наиболее статусный игрок из этого списка, поскольку Ордец был в обойме в невероятно конкурентном составе "Шахтера", провел 12 матчей за сборную Украины, признавался игроком года в московском "Динамо", а затем провел три достаточно крепких сезона Бундеслиге за "Бохум". Сейчас Ордец свободный агент и уже полгода находится без команды. Помимо "Актобе" сообщалось, что Ивана предлагали и "Кайрату", однако алматинцы не пошли на эту сделку.

Да, был еще громкий вброс об интересе "Актобе" к Андрею Ярмоленко, однако сам игрок и его агент опровергли диалог с клубом, а в Украине уверены, что Ярмоленко в следующем году завершит карьеру в киевском "Динамо" и займет там один из руководящих постов.

