Титул в Беларуси и несколько провалов. Выбор "Актобе" в пользу Григорчука - это авантюра?

Роман Григорчук близок к назначению на пост главного тренера "Актобе". Украинский специалист уже работал в Казахстане и даже брал титул чемпиона страны, но что происходило в его карьере после работы в "Астане"? Корреспондент Vesti.kz зафиксировал главные страницы последних лет тренерского пути Романа Иосифовича.

Чемпионство, казус в еврокубках и выпуск книги

После ухода из "Астаны" в 2019 году, Григорчук получил новую работу в сентябре 2020 года - он возглавил солигорский "Шахтер" и спустя несколько месяцев привел команду к чемпионскому титулу в Беларуси. Однако затем наступили трудности. "Шахтер" вылетел в первом же раунде квалификации Лиги чемпионов от болгарского "Лудогорца", но в данном случае это поражение еще можно было объяснить. Однако дальше последовало сенсационное поражение в квалификации Лиги конференций от скромной "Фолы" из Люкембурга. Григорчук был мгновенно уволен, в "Шахтере" средний набор очков под его руководством составил 2,19.

Спустя некоторое время тренер вернулся на родину, причем в клуб, который по сути сформировал его имя в СНГ - "Черноморец". Любопытно, что в тот же период Григорчук выпустил книгу - "Чемпион трех стран", там в том числе описывается титул, завоеванный с "Астаной".

Увольнения в Азербайджане и критика на родине

Но второй заход в "Черноморец" получился уже не столь успешным. Команда находилась во второй части таблицы и не показывала стабильности в результатах и игре. 34 % - это процент побед при Григорчуке в "Черноморце" и он лучше всего характеризует этот период работы тренера.

А дальше случилось еще два захода в клубы, которые обернулись провалом. Сначала Григорчук провел минорный отрезок в азербайджанском "Нефтчи" - всего девять матчей и ни одной победы, а также предсказуемый итог - увольнение.

И, наконец, последняя на данный момент работа Григорчук - клуб ЛНЗ из Украины. Опять же, короткий отрезок - 13 матчей и всего две победы. Любопытно, что после отставки Григорчука, генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк так высказался о назначении следующего тренера Виталия Понамарева:

"Можно заниматься только тимбилдингами и говорить, что тренировочный процесс не важен, то, по моему мнению, так команду на долгую перспективу не построишь. Пономарев создает команду, где каждый элемент работает на результат и на развитие клуба как четкой вертикали".

Была ли здесь отсылка к работе Григорчука? Возможно, но факт в том, что и эта страница в карьере тренера вышла довольно посредственной по результату.

Заслуги Григорчука в "Астане" преувеличены

И вот на этом фоне, где объективно складывается стойкое ощущение, что Григорчук давно прошел свой тренерский пик и не выглядит специалистом, который способен решать высокие задачи, его неожиданно отправляют в "Актобе". Да, у него есть чемпионство в Казахстане, но это было с "Астаной", которая на тот момент еще жила на фундаменте Станимира Стойлова, а у самого Григорчука в столичном клубе были серьезные проблемы по части коммуникации, ведь он умудрился испортить отношения с лидером команды Марином Томасовым.

В общем, потенциальное назначение Григорчука в "Актобе" - это, скорее, риск и авантюра, нежели гарантия качественной игры и высоких результатов.

Фото: ФК "Черноморец"©, ФК "Нефтчи"©

