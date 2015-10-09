Клуб КПЛ объявил об историческом трансфере игрока за 272 миллиона

Кызылординский "Кайсар" официально усилился чилийским вингером Томасом Джонсом. О подписании контракта сообщила пресс-служба клуба, передают Vesti.kz.

Первый чилиец в истории "Кайсара"

28-летний футболист вошёл в историю кызылординцев, став первым представителем Чили, выступающим за команду. Более того, для Джонса переход в "Кайсар" стал дебютом за пределами родной страны — ранее он играл исключительно в чемпионате Чили, защищая цвета "Санта-Круса", "Магалланеса" и "Копиапо". Также в его активе есть выступления за молодежную сборную Чили (U-20).

Результативный сезон и трансферная стоимость

Прошлый сезон стал для вингера одним из лучших в карьере: Джонс провёл 34 матча, забил 14 мячей и отдал три голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 450 тысяч евро — это свыше 272 миллионов тенге.

Когда Джонс присоединится к команде

Новый легионер планирует присоединиться к коллективу Андрея Ферапонтова на втором учебно-тренировочном сборе, где команда продолжит подготовку к новому сезону казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

