Рваную футболку Марадоны продали за рекордную сумму

Порванная футболка аргентинца Диего Марадоны была продана за 179 тысяч долларов на аукционе Matchday Football Auctions, передают Vesti.kz со ссылкой на сайт торгового дома.

Как уточняет Mundo Deportivo, футболка продана за 145 тысяч долларов, но из-за комиссии в размере 23 процентов ее фактическая цена составила 179 тысяч долларов.

Она стала самой дорогой среди клубных футболок Марадоны, проданных на аукционе.

Элемент формы был порван по ходу финального матча Кубка Испании 1984 года, в котором "Барселона", которую представлял Марадона, уступила "Атлетику" из Бильбао (0:1) в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Матч завершился массовой потасовкой.

После игры футболка была найдена женщиной, готовившей к стирке форму команды. Та, увидев, что форма порвана и не будет более использована, отдала подруге, которая по наследству позднее перешла ее сыну. Спустя 30 лет он передал ее аукционному дому.

💸 Diego Maradona's ripped Barcelona shirt from the 1984 Copa del Rey final was sold on auction for $179,207.67. pic.twitter.com/eoxqXeBaWN — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 24, 2025

Марадона умер в 2020 году в возрасте 60 лет. Аргентинец является чемпионом мира 1986 года, в составе "Барселоны" он выиграл Кубок и Суперкубок Испании, а также Кубок испанской лиги, вместе с итальянским "Наполи" он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка, Суперкубка страны и Кубка УЕФА.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!