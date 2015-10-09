"Барселона" проведёт переговоры по трансферу с агентом Роналду

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта отправится в Дубай (ОАЭ), где посетит церемонию Globe Soccer Awards, однако поездка может оказаться не только имиджевой, передают Vesti.kz.

По информации SPORT, глава каталонского клуба планирует рабочую встречу с влиятельным португальским агентом Жорже Мендеш, который традиционно играет заметную роль вокруг награды.

На фоне травмы датского защитника Андреаса Кристенсена "сине-гранатовые" изучают варианты усиления центра обороны. Пока спортивный директор Деку и главный тренер Ханс-Дитер Флик ищут центрального защитника – разговор с Мендешем открывает дополнительные сценарии для дальнейшего трансфера.

Контакты с португальским специалистом нередко становятся отправной точкой для важных решений, поэтому такие переговоры способны напрямую повлиять на дальнейшие шаги "Барселоны" на рынке.

Почему один разговор с Мендешем может изменить все?

Стоит отметить, что Жорже Мендеш – один из самых влиятельных и узнаваемых футбольных агентов в мире. Он представляет интересы целой плеяды звёздных игроков и тренеров, работая на стыке большого футбола и больших денег.

В разные годы клиентами Мендеша были и остаются такие фигуры, как Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Рубен Диаш, Фабиньо, Давид де Хеа, Эдерсон, Анхель Ди Мария, Хамес Родригес, а также тренер Жозе Моуринью.

Он считается одним из самых влиятельных людей в мировом футболе, управляющим многомиллиардными контрактами.

