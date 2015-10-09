Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
"Барселона" лишилась победителя Лиги чемпионов: известна причина

"Барселона" лишилась победителя Лиги чемпионов: известна причина

Защитник каталонской "Барселоны" и сборной Дании Андреас Кристенсен получил серьёзную травму колена на тренировке и, вероятнее всего, больше не сыграет в нынешнем сезоне, передают Vesti.kz.

Травма на тренировке

Как сообщает клуб, у датского футболиста диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Повреждение произошло случайно — в результате неудачного движения во время тренировочного занятия. Медицинский штаб принял решение отказаться от операции и назначить консервативное лечение, а сроки возвращения игрока будут зависеть от хода восстановления.

Будущее под вопросом

По информации испанских СМИ, полученная травма может поставить точку в карьере Кристенсена в "Барселоне". Контракт 29-летнего защитника с клубом действует до июня 2026 года, однако длительное восстановление и кадровые планы "сине-гранатовых" могут повлиять на его дальнейшую судьбу в команде.

Путь в "Барселоне" и достижения

Кристенсен перебрался в "Барселону" летом 2022 года на правах свободного агента из лондонского "Челси". Он является одним из немногих футболистов нынешнего состава каталонцев, имеющих опыт победы в Лиге чемпионов — трофей он выиграл в 2021 году в составе английского клуба. В текущем сезоне датчанин провёл 17 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

