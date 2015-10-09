Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 13:20
 

Ямаль побил рекорд Месси. Круче только один футболист

  Комментарии

Поделиться
Ямаль побил рекорд Месси. Круче только один футболист ©

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль отметился новым достижением, которое позволило ему превзойти легенду каталонского клуба Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль отметился новым достижением, которое позволило ему превзойти легенду каталонского клуба Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

По данным Sofascore, на счету 18-летнего вингера "сине-гранатовых" 307 успешных обводок с начала января. Это второй показатель по удачным попыткам дриблинга в одном календарном году за всё время сбора данных.

Рекорд по этому показателю принадлежит бразильцу Неймару, обыгравшему соперников 335 раз в 2017 году. У Месси третье место с 260 обводками в том же 2017-м.

Месси - воспитанник "Барселоны" (2003 по 2021) и восьмикратный обаладатель "Золотого мяча". В составе "сине-гранатовых" аргентинец стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок и восемь раз Суперкубок страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.

Ямаль является двукратным обладателем Трофея Копа, как лучший молодой футболист года (2024, 2025), а также лучшим ассистентом Евро-2024, который он выиграл в составе сборной Испании. Контракт Ямаля с "Барселоной" рассчитан до 2031 года и имеет сумму отступных в размере 1 миллиарда евро. Испанец является самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt с ценником в 200 миллионов евро.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!