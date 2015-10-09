Ямаль побил рекорд Месси. Круче только один футболист ©

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль отметился новым достижением, которое позволило ему превзойти легенду каталонского клуба Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

По данным Sofascore, на счету 18-летнего вингера "сине-гранатовых" 307 успешных обводок с начала января. Это второй показатель по удачным попыткам дриблинга в одном календарном году за всё время сбора данных.

Рекорд по этому показателю принадлежит бразильцу Неймару, обыгравшему соперников 335 раз в 2017 году. У Месси третье место с 260 обводками в том же 2017-м.

Месси - воспитанник "Барселоны" (2003 по 2021) и восьмикратный обаладатель "Золотого мяча". В составе "сине-гранатовых" аргентинец стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок и восемь раз Суперкубок страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.

Ямаль является двукратным обладателем Трофея Копа, как лучший молодой футболист года (2024, 2025), а также лучшим ассистентом Евро-2024, который он выиграл в составе сборной Испании. Контракт Ямаля с "Барселоной" рассчитан до 2031 года и имеет сумму отступных в размере 1 миллиарда евро. Испанец является самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt с ценником в 200 миллионов евро.

