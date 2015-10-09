Турецкий скаут рассказал, кого Анарбеков может заменить в клубе Европы

Турецкий скаут Али Эмре поделился мнением о перспективах казахстанского вратаря "Кайрата" Темирлана Анарбекова заиграть в чемпионате Турции, передают Vesti.kz.

"Один из трёх лучших вратарей Лиги чемпионов"

"Если Ифран Джан Эгрибаят покинет команду ("Фенербахче"), его место займёт Темирлан Анарбеков. Сейчас он считается одним из трёх лучших вратарей Лиги чемпионов. Отлично проявил себя в матчах за "Кайрат", а в поединке с Бельгией предотвратил крупное поражение. Если бы он был не казахстанцем, а бразильцем, его цена достигала бы 10–15 миллионов евро", — написал Эмре в соцсетях.

Напомним, Анарбеков стал первым казахстанцем, получившим награду "Лучший игрок матча" в основном турнире Лиги чемпионов. Более того, он опередил форварда "Реала" Килиана Мбаппе и возглавил топ-рейтинг ЛЧ.

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов

🔹 20 января 2026 года — в Астане против бельгийского "Брюгге";

🔹 28 января 2026 года — в Лондоне против "Арсенала".

