Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 00:00
 

Турецкий скаут рассказал, кого Анарбеков может заменить в клубе Европы

  Комментарии

Поделиться
Турецкий скаут рассказал, кого Анарбеков может заменить в клубе Европы ©КФФ

Турецкий скаут Али Эмре поделился мнением о перспективах казахстанского вратаря "Кайрата" Темирлана Анарбекова заиграть в чемпионате Турции, передают Vesti.kz.

Поделиться

Турецкий скаут Али Эмре поделился мнением о перспективах казахстанского вратаря "Кайрата" Темирлана Анарбекова заиграть в чемпионате Турции, передают Vesti.kz.

"Один из трёх лучших вратарей Лиги чемпионов"

"Если Ифран Джан Эгрибаят покинет команду ("Фенербахче"), его место займёт Темирлан Анарбеков. Сейчас он считается одним из трёх лучших вратарей Лиги чемпионов. Отлично проявил себя в матчах за "Кайрат", а в поединке с Бельгией предотвратил крупное поражение. Если бы он был не казахстанцем, а бразильцем, его цена достигала бы 10–15 миллионов евро", — написал Эмре в соцсетях.

Напомним, Анарбеков стал первым казахстанцем, получившим награду "Лучший игрок матча" в основном турнире Лиги чемпионов. Более того, он опередил форварда "Реала" Килиана Мбаппе и возглавил топ-рейтинг ЛЧ.

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов

🔹 20 января 2026 года — в Астане против бельгийского "Брюгге";
🔹 28 января 2026 года — в Лондоне против "Арсенала".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
27 декабря 22:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Астон Вилла
Проголосовало 18 человек

Реклама

Живи спортом!