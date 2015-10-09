Рой Джонс высказался о боксе в Казахстане

Легендарный американский боксёр Рой Джонс-младший поделился впечатлениями от визита в Казахстан и рассказал о своём видении развития профессионального бокса в стране, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport+ Qazaqstan.

"Почему чемпион мира не может появиться в Казахстане?"

По словам Джонса, современный бокс переживает подъём, а Казахстан обладает всем необходимым, чтобы стать одной из ключевых площадок мирового профи-ринга.

"Бокс сейчас определенно на подъёме. Моя идея заключается в том, чтобы приезжать в Казахстан чаще и разузнать, как можно здесь поднять уровень профессионального бокса. Почему для этого нужно ездить в США или Великобританию, если мы можем создать отличную площадку в Казахстане? Времена так сильно изменились, в первую очередь из-за социальных сетей и их влияния. Почему боксер не может стать чемпионом мира в Казахстане? Об этом знали бы по всему миру. При этом он мог бы жить и тренироваться здесь. Это более чем возможно в современном мире. Я стараюсь изменить ситуацию и попробовать что-то в этом направлении, ведь только так мы можем добиться всего этого. Так что посмотрим, что у нас по итогу получится" — заявил Джонс.

Восхищение казахстанской школой бокса

Американец также высоко оценил стиль и достижения казахстанских боксёров, подчеркнув их историческую значимость.

"Эта страна и стиль бокса ваших спортсменов восхищают — это просто нереально. Понимаете, на своем веку я увидел сразу двух обладателей Кубка Вэла Баркера из Казахстана: Серика Сапиева и Василия Жирова. Иметь сразу двух боксеров за короткий промежуток времени, по мне, это многое говорит о казахстанском боксе. Это красивое и замечательное место, и мне нравится, что здесь происходит с боксом, как именно его развивают — вот главная причина того, что я сейчас здесь нахожусь. Три? Мой друг Серик подсказывает мне, что обладателем Кубка Вэла Баркера был и Бахтияр Артаев" — добавил Джонс.

Кто такой Рой Джонс-младший?

Рой Джонс-младший — один из величайших боксёров в истории. В любителях он стал серебряным призёром Олимпиады-1988 в Сеуле. В профессиональной карьере американец был абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, а также владел титулами чемпиона мира в среднем, втором среднем и полутяжёлом дивизионах.

Джонс трижды возглавлял рейтинг P4P (вне зависимости от весовой категории) по версии журнала The Ring — в 1996, 1999 и 2003 годах.

IBA объявила решение по скандальному бою Узбекистан - Россия в финале ЧМ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!