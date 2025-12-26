Шавкату дадут шанс? В UFC высказались о титульном бое Рахмонова против Махачев

Казахстанский боец Шавхат Рахмонов может получить шанс на бой за титул UFC в полусреднем весе, несмотря на то что не выходил в октагон с декабря 2024 года, передают Vesti.kz.

В последний раз он дрался против ирландца Иэна Гэрри, победив его, но получил травму, из-за которой пропустил весь 2025 год и возможность подраться за пояс.

Пресс-служба UFC в своём превью по полусреднему весу на 2026 год отметили:

"В настоящее время формируется своего рода явный эшелон претендентов на титул. Иэн Мачадо Гарри, Майкл Моралес и Карлос Пратес за последние два месяца года одержали впечатляющие победы над Белалом Мухаммадом, Шоном Брэйди и Леоном Эдвардсом соответственно. Мачадо Гарри и Пратес победили бывших чемпионов, а победа Мачадо Гарри в мейн-ивенте над Пратесом даёт ему преимущество при сравнении резюме. Для 26-летнего Моралеса его нокаут в первом раунде против Шона Брэйди (в дополнение к победе ТКО над Гилбертом Бёрнсом ранее в 2025 году) превратил его из многообещающего перспективного бойца в полноценного претендента".

При этом казахстанец остаётся в поле зрения промоушена:

"Где-то в тени остаётся Шавхат Рахмонов, который имеет победу над Мачадо Гарри, но не выходил в октагон с конца 2024 года, когда завершил год как общепризнанный №1 претендент. UFC в принципе может дать шанс любому из вышеупомянутых бойцов на бой с Махачевым без особых вопросов относительно их легитимности, и многое будет зависеть от того, когда именно этот шанс предоставят".

Ислам Махачев (28-1) в своём последнем поединке, прошедшем в ноябре 2025 года, дебютировал в полусреднем весе, уверенно победив чемпиона австралийца Джека Деллу Маддалену (18-3) единогласным решением судей и став новым чемпионом UFC.

