Легенда мирового бокса вынес вердикт Жанибеку Алимханулы

Легендарный боксёр из США Рой Джонс-младший высоко оценил перспективы чемпиона мира по версиям WBO и IBF из Казахстана Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO), передают Vesti.kz.

По словам американца, казахстанский боксёр уже сейчас выделяется на фоне конкурентов в среднем весе и со временем способен подтвердить свой статус на самом высоком уровне.

"Для меня он определенно лучший средневес в боксе. Я думаю, что в конце концов он должен доказать всему миру, что является лучшим, и выиграть пояс бесспорного чемпиона — это лишь вопрос времени", — заявил Джонс-младший в интервью Sport+ Qazaqstan.

Напомним, 7 декабря Жанибек Алимханулы должен был провести объединительный бой против обладателя пояса WBA кубинца Эрисланди Лары, на кону которого стояли титулы WBO, IBF и WBA. Однако поединок был отменён накануне после того, как в допинг-пробе казахстанского боксёра был обнаружен мельдоний.

В результате Лара вышел на ринг с венесуэльцем Йоханом Гонсалесом (36–5, 34 КО) и одержал победу единогласным решением судей, сохранив свой чемпионский пояс.

Несмотря на сорвавшийся бой, авторитетное мнение Роя Джонса-младшего лишь усилило позиции Алимханулы в мировом боксе, подтвердив, что казахстанца по-прежнему рассматривают как главного претендента на статус абсолютного чемпиона дивизиона.

