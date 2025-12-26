Казах, отправивший Нурмагомедова в нокдаун, сдал тест на допинг в UFC

Казахстанский боец легчайшего дивизиона UFC Бекзат Алмахан (12-3) прошёл очередную допинг-проверку в рамках антидопинговой программы промоушена, передают Vesti.kz.

Как сообщает аккаунт UFC Drug Testing Watch в соцсети X, на прошлой неделе Алмахан сдал допинг-пробу, которая стала для него уже шестой в 2025 году.

Ранее аналогичную процедуру прошли и другие представители Казахстана в ростере лиги — второй номер рейтинга полусреднего веса Шавкат Рахмонов, а также седьмой номер наилегчайшего дивизиона Асу Алмабаев.

Алмахан дебютировал в UFC в марте 2024 года, приняв бой на коротком уведомлении против Умара Нурмагомедова (19-1). В том поединке казахстанец сумел отправить соперника в нокдаун уже в первом раунде, однако уступил единогласным решением судей.

Во втором бою, состоявшемся в мае 2025 года, Бекзат ярко реабилитировался, нокаутировав за минуту канадца Брэда Катону (14-5) — двукратного победителя шоу The Ultimate Fighter. Примечательно, что до встречи с Алмаханом Катона ни разу не проигрывал нокаутом.

Свой последний на сегодняшний день поединок Алмахан провёл 22 ноября в Дохе (Катар), где уступил единогласным решением судей Александру Топурии — младшему брату чемпиона UFC Илии Топурии. Этот бой стал для казахстанца вторым в уходящем году.

