UFC проверил Шавката Рахмонова и Асу Алмабаева на допинг

Казахстанские бойцы UFC Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев прошли очередные проверки на допинг, сообщают Vesti.kz.
Об этом проинформировал аккаунт UFC Drug Testing Watch в соцсети Х, ведущий мониторинг допинг-тестов бойцов промоушена.
Для Рахмонова эта проверка стала уже четвёртой в 2025 году. "Номад" выступает в UFC в полусреднем весе, где занимает второе место. Свой последний бой он провёл в декабре 2024 года, когда единогласным решением судей победил ирландца Иана Гэрри. В том поединке Рахмонов получил травму, из которой пропустил весь 2025 год и возможность подраться за титул.
Shavkat Rakhmonov was drug tested this week— UFC Drug Testing Watch (@UFCTestingWatch) December 24, 2025
Test #4 of 2025
Алмабаев, занимающий седьмое место в наилегчайшем дивизионе UFC, был протестирован в шестой раз за текущий год. Свой последний поединок Асу провёл 22 ноября, где одержал победу удушающим приёмом над американцем Алексом Пересом.
Assu Almabayev was drug tested this week— UFC Drug Testing Watch (@UFCTestingWatch) December 24, 2025
Test #6 of 2025
Добавим, что возвращение Рахмонова ожидается в начале 2026 года. Ранее сообщалось, что UFC уже выбрал соперника для казахстанца.
Что касается Алмабаева, то у него уже есть бой. 1 марта он подерётся с мексиканцем Брэндоном Морено.
