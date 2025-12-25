UFC проверил Шавката Рахмонова и Асу Алмабаева на допинг

Казахстанские бойцы UFC Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев прошли очередные проверки на допинг, сообщают Vesti.kz.

Об этом проинформировал аккаунт UFC Drug Testing Watch в соцсети Х, ведущий мониторинг допинг-тестов бойцов промоушена.

Для Рахмонова эта проверка стала уже четвёртой в 2025 году. "Номад" выступает в UFC в полусреднем весе, где занимает второе место. Свой последний бой он провёл в декабре 2024 года, когда единогласным решением судей победил ирландца Иана Гэрри. В том поединке Рахмонов получил травму, из которой пропустил весь 2025 год и возможность подраться за титул.

Алмабаев, занимающий седьмое место в наилегчайшем дивизионе UFC, был протестирован в шестой раз за текущий год. Свой последний поединок Асу провёл 22 ноября, где одержал победу удушающим приёмом над американцем Алексом Пересом.

Добавим, что возвращение Рахмонова ожидается в начале 2026 года. Ранее сообщалось, что UFC уже выбрал соперника для казахстанца.

Что касается Алмабаева, то у него уже есть бой. 1 марта он подерётся с мексиканцем Брэндоном Морено.

