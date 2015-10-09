Нокаутёр из Казахстана получит бой за пояс? Менеджер бойца сделал заявление

31 декабря в Сайтаме (Япония) состоится бойцовский турнир RIZIN. На этом ивенте свой очередной поединок в лиге проведёт казахстанский нокаутёр Каршыга Даутбек (18-3). В беседе с корреспондентом Vesti.kz менеджер бойца Саят Абдрахманов озвучил перспективы стать следующим претендентом на пояс чемпиона.

Соперником 32-летнего полулегковеса будет 38-летний японец Юта Кубо (5-2), являющийся титулованным кикбоксёром, впоследствии перешедшим в ММА. Второй год подряд Даутбек будет драться на предновогоднем ивенте 31 декабря.

"Сейчас полный фокус на предстоящем поединке. Кубо - очень серьёзный соперник, хоть и с небольшим опытом в ММА, но с огромным опытом в единоборствах в целом. Поэтому поединок лёгким не будет".

Как оказалось, если бы не травма, то Даутбек уже должен был драться за пояс RIZIN. Однако простой в девять месяцев скорректировал планы казахстанца.

"Что касается титульного боя, то я думаю, что, в случае победы, Каршыга на шаг впереди всех будет. Поэтому самое главное - выйти и показать себя с лучшей стороны. Если бы не травма, то Каршыга уже дрался бы за пояс. Сейчас подождём, какой будет расклад в дивизионе. 61 килограмм? Вариант спуститься в легчайший вес рассматривался до травмы, сейчас посмотрим, как себя будет чувствовать Каршыга. И уже в следующем году будет принято решение", - цитирует слова Абдрахманова журналист Vesti.kz Димаш Тулегенов.

Отметим, что Даутбек является одним из самых ярких и зрелищных бойцов Казахстана. 14 из 18 побед в профи-ММА он добыл нокаутом. Сейчас спортсмен из Шымкента идёт на серии из десяти побед - он не проигрывал с 2019 года.

Добавим, что в главном событии этого турнира состоится титульный бой в весе Даутбека. Кыргызский чемпион Ражабали Шайдуллаев (16-0) будет защищать титул против японца Микуру Асакуры (19-5-0-1). Подробнее о чемпионе Шайдуллаеве читайте в нашем материале:

В Кыргызстане восходит новая звезда ММА: идёт по стопам Рахмонова и считается кошмаром Топурии

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!