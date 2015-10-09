В Кыргызстане восходит новая звезда ММА: идёт по стопам Рахмонова и считается кошмаром Топурии

В Кыргызстане зарождается новая звезда мирового ММА - 24-летний проспект Ражабали Шайдуллаев (16-0). Вчера чемпион полулёгкого дивизиона японского промоушена RIZIN за 33 секунды нокаутировал россиянина Виктора Колесника (27-5-1), который до этого не проигрывал почти пять лет.

Уже сейчас Шайдуллаева называют ярким претендентом на подписание в UFC, а его болельщики уверены, что только он способен остановить Илию Топурию (17-0), который уже ушёл покорять лёгкий дивизион.

Корреспондент Vesti.kz рассказывает о восходящей звезде мирового ММА из солнечного Кыргызстана, который может превзойти многие показатели непобеждённого казахстанца Шавката Рахмонова (19-0).

Шайдуллаев - это улучшенная версия Рахмонова?

Неспроста основа этого текста заложена на сравнениях Ражабали и Шавката, потому что между ними действительно много общего. Оба небитые, долгое время Рахмонов завершал все бои досрочно, как и Шайдуллаев. Поэтому можно сказать, что Ражабали в какой-то степени идёт по стопам Номада, и даже с перспективой превзойти его.

К примеру, с момента дебюта в профессиональном ММА Шайдуллаев довёл свой рекорд до 16-0 за шесть с половиной лет, к 24 годам и 11 месяцам! По своему темпу он уже далеко впереди Шавката, который 16 побед оформил за 7 лет и 8 месяцев с момента дебюта, в возрасте 27 лет и 8 месяцев.

Шайдуллаев финиширует всех своих соперников, ярко отличаясь и в стойке, и в партере. За 16 профессиональных боёв он заканчивал поединки пятью разными удушающими и болевыми, в то время как Шавкат десять своих сабмишенов выполнил только тремя действиями.

Шайдуллаев не проиграл ещё ни одного раунда в карьере, и это не может не впечатлять. Более того, он ни разу не доходил до старта третьего раунда, а ведь когда-то почти такими же показателями славился Рахмонов.

Объединяет этих бойцов и то, что они примерно в одинаковом возрасте стали обладателями чемпионских поясов в крупных организациях. В 24 года Ражабали стал лучшим в RIZIN, а в этом же возрасте Шавкату не было равных в M-1 Global.

Кроме того, нужно отметить, что Шайдуллаев может одинаково успешно выступать как в легчайшем весе (до 61 килограмма), так и в полулёгком (до 66 килограммов).

Когда Ражабали попадёт в UFC и возможен ли бой с казахом?

Чтобы не отставать от темпа Рахмонова, Шайдуллаеву нужно дебютировать в UFC в ближайший год. Казахстанец впервые подрался в лучшей лиге мира на следующий день после своего 26-летия, а 11 октября Ражабали только исполнится 25.

Сейчас боец идёт на серии из пяти побед в лиге RIZIN, и, кажется, ничего грандиозного, в плане оппозиции, его ждать уже не может. С другой стороны, на хорошей серии из десяти побед идёт казахстанский нокаутёр Каршыга Даутбек (18-3). Он ещё весной застолбил за собой место претендента на чемпионский пояс.

Но есть вероятность, что сторона казахстанца не рассматривает возможность проведения боя с Ражабали. И вопрос тут не в риске проиграть или в возможных дружеских отношениях, а в потенциальном переходе Каршыги в легчайшую весовую категорию.

По крайней мере, полгода назад, в интервью нашему изданию, менеджер Даутбека Саят Абдрахманов не исключал варианта спуска в дивизион ниже, так как казахстанец не гоняет много веса, а его соперники фактически являются крупнее.

Но и Ражабали, по слухам, будет сосредоточен на весовой категории до 61 килограмма, в случае попадания в UFC. И после победы над Колесником он открыто заявил, что хочет второй чемпионский пояс. Поэтому есть вероятность, что Каршыге всё же придётся встретиться с Шайдуллаевым, будь это легчайший вес или полулёгкий.

Если Ражабали станет двойным чемпионом RIZIN, то он должен напрямую получить контракт с UFC. Он уже стал большой звездой в Японии, а после перехода в UFC может стать очередной звездой промоушена из центральноазиатского региона.

Кстати говоря, если в полулёгком весе UFC казахстанцы не представлены, то в легчайшем дивизионе есть Бекзат Алмахан (12-2).

Новый конкурент? Звёздный боец UFC из Кыргызстана перешёл в дивизион Рахмонова