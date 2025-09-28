Новый конкурент? Звёздный боец UFC из Кыргызстана перешёл в дивизион Рахмонова

27-летний кыргызский боец UFC Мыктыбек Оролбай (14-2-1) получил бой в новой весовой категории. Если ранее он бился в лёгком дивизионе, то теперь будет выступать в полусреднем, сообщают Vesti.kz.

В двух последних боях Мыктыбек не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории, из-за чего в лиге приняли меры по его переводу в дивизион выше.

Теперь, по сообщению инсайдера Kevink, Оролбай подерётся со шведско-норвежским бойцом Джеком Херманссоном (24-9), который тоже сменил весовую категорию, перейдя из среднего дивизиона в полусредний.

По данным источника, они разделят октагон 22 ноября на ивенте в Дохе (Катар).

Оролбай выступает в лучшей лиге мира с 2023 года. Его рекорд в организации - 3-1. Что касается Херманссона, то он чередует победы и поражения в десяти последних поединках. В лиге он выступает с 2016 года.

Добавим, что в полусреднем весе выступают сразу двое казахстанцев - Шавкат Рахмонов (19-0) и Николай Веретенников (13-6).

