Сумасшедшим камбэком обернулся бой экс-соперника Рахмонова в UFC

38-летний американский ветеран полусреднего веса Нил Мэгни (31-13) выдал невероятное выступление в главном карде турнира UFC в Перте (Австралия). Его соперником был местный боец Джейк Мэттьюс (22-8), сообщают Vesti.kz.

В первых двух раундах преимущество 31-летнего Мэттьюса было немыслимым. В каждом из отрезков он доминировал над соперником в партере и был очень близок к финишу.

Казалось, что опытного Мэгни не ждёт ничего хорошего, однако он выдал суперкамбэк, поймав Джейка на удушающий за две минуты до конца третьего раунда!

HE NEVER QUITS IN THE OCTAGON 😤@NeilMagny gets the third round submission to extend his welterweight win record!



[ #UFCPerth | LIVE NOW on the @ESPN app ] pic.twitter.com/7X8ygJMK4e — UFC (@ufc) September 28, 2025

Стоит отметить, что после двух раудов все трое судей отдавали предпочтение австралийцу - 20-18. Это значит, что у Мэгни практически не было шансов выиграть решением.

Для Нила это 31-я победа в профессиональной карьере и вторая подряд (обе - досрочные). У Мэттьюса прервалась серия из трёх удачных поединков.

Отметим, что в июне 2022 года Мэгни досрочно уступил казахстанцу Шавкату Рахмонову.