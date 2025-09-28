"Мне это было нужно". Боец UFC из Казахстана сделал честное признание о поражении

Казахстанский боец UFC Алиби Идрис (10-1) подтвердил, что ждёт первого боя по контракту с лучшей лигой мира. В августе файтер из Актобе проиграл в финале реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), но всё равно не остался без контракта с промоушеном, сообщают Vesti.kz.

Накануне Идрис был одним из почётных гостей турнира NAIZA 77 в Усть-Каменогорске. Там он рассказал о деталях по своему контракту с UFC.

"Недавно сказали, что Мик Мэйнард (матчмейкер UFC - Прим. ред) объявил, что я официально боец UFC. Сейчас ждём дату на ноябрь-декабрь, на короткий срок. Заряжены, ждём дату! Работа над ошибками? Всё ещё работаем над этим. Как бы то ни было, UFC - это большой шаг вперёд. Думаю, мне это поражение было нужно, я осознаю, что это всё не просто так. Надо усердно работать, с умом. Дай бог, постараюсь в дальнейшем показывать себя ярко", - сказал Идрис в эфире на телеканале Sport Plus Qazaqstan.

Добавим, что августовское поражение от(13-2) стало первым в профессиональной карьере Алиби.

