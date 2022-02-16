Казахстанец провёл второй бой за месяц и победил звезду ММА

Казахстанский боец ММА Мейрбек Тулегенов (6-1-1) одержал крупнейшую победу в карьере. На турнире NAIZA 77 он бился с популярным таджикским бойцом Поп-ММА и экс-претендентом на пояс чемпиона AMC Fight Nights Азизхоном Чоршанбиевым (10-3), сообщают Vesti.kz.

Бой проходил в рамках главного карда ивента в Усть-Каменогорске. Он был рассчитан на три раунда и прошёл всю дистанцию. Мейрбек и Азизхон выдали зрелищное противостояние, которое завершилось победой казахстанца единогласным решением судей - 29-28.

Для Тулегенова это был второй бой за последние пять недель, и он вновь одержал досрочную победу. В лиге NAIZA он является непобеждённым (4-0-1).

Что касается Чоршанбиева, то у звёздного бойца прервалась серия из двух побед. Это был его первый поединок под эгидой NAIZA.

Целиком бой между Тулегеновым и Чоршанбиевым вы можете посмотреть ниже:

