Глухим нокаутом завершился главный бой турнира UFC в весе казахстанца

В Перте (Австралия) завершился бойцовский турнир UFC. В главном событии вечера встретились топовые полутяжеловесы - новозеландец Карлос Ульберг (13-1) и американец Доминик Рейес (15-5), сообщают Vesti.kz.

Перед этим боем Ульберг занимал третью строчку в рейтинге претендентов этой весовой категории, а Рейес находился на седьмой позиции. В итоге Карлос одержал победу нокаутом в концовке первого раунда.

Для 34-летнего Ульберга это 13-я победа в карьере и девятая подряд (у него 9-1 в UFC). Не исключено, что он станет следующим претендентом на пояс чемпиона UFC и подерётся с победителем грядущего реванша между(20-1-0-1) и(12-3).

А вот 35-летний Рейес прервал свою серию из трёх побед. Он проиграл в пятый раз в карьере и впервые с ноября 2022 года. Его новый рекорд в промоушене - 9-5.

Отметим, что в этой же весовой категории выступает казахстанский боец Дияр Нургожай (10-2).

