Статус звезды в Японии, бой за пояс и смена дивизиона. Менеджер озвучил планы казахского нокаутера

Казахстанский боец Каршыга Даутбек (18-3) одержал крупную победу и приблизился к титульному поединку в японском промоушене RIZIN. Корреспондент Vesti.kz связался с менеджером яркого нокаутера Саятом Абдрахмановым и узнал о самом интересном по дальнейшим перспективам бойца.

В воскресенье, 30 марта, Даутбек раздельным решением судей победил экс-чемпиона лиги японца Чихиро Сузуки (13-5-0-1) в соглавном событии турнира RIZIN 50 в Такамацу (Япония). Теперь у 31-летнего файтера серия из десяти побед подряд, пять из которых прошли в рамках японских турниров.

Казахстанский нокаутер победил экс-чемпиона и сделал шаг к поясу

- Каршыга стал одним из главных ньюсмейкеров в Казахстане из мира ММА. Он одержал победу в претендентском бою RIZIN и выиграл уже пять боев в Японии за последние 14 месяцев. Насколько он узнаваем в Японии и есть ли у него там своя аудитория?





- Да, действительно, провести пять боев за 14 месяцев за границей - это очень нелегко, а одержать пять побед - это уже серьезное достижение. С каждым боем фан-база Каршыги в Японии растет, постепенно раскрывается и его личность. Съемочная группа освещала и его жизнь в Шымкенте. Зрелищный стиль Каршыги говорит о том, что его бои нельзя пропускать.

- Казахстанская публика в определенный момент была "избалована" яркими нокаутами в исполнении Даутбека. Сейчас уже два боя подряд он выиграл решением. Все дело в более крепкой оппозиции, или же Каршыга стал меньше рисковать, чувствуя приближение титульного боя?





- Есть несколько факторов. Во-первых, действительно, уровень оппозиции растет. Во-вторых, я считаю, что Каршыга гоняет не так много веса на 66 килограммов, и последние два соперника были достаточно крупные, крепкие, молодые и высококлассные. Их не просто нокаутировать. Самое главное - это результат и насыщенность, зрелищность поединка. В этом плане Каршыга никого не разочаровал. Думаю, дело не в риске, все так же упирается в то, что Каршыга очень часто выступает. Это значит, что где-то приходится жертвовать полноценной подготовкой, выходить с травмами и так далее. Это все влияет.

- Через месяц, 4 мая, пройдет титульный бой между чемпионом дивизиона бразильцем Клебером Койке Эрбстом (34-7-1-1) и непобежденным претендентом Ражабали Шайдуллаевым (13-0) из Кыргызстана. Битва опыта и молодости. Вы знаете обоих бойцов. Чего ждете от этого противостояния?





- Да, я знаком с обоими бойцами. Оба они тренировались у нас в зале (Tiger Muay Thai - Прим. автора). Оба - высококлассные бойцы, и ожидаю, что поединок будет очень яркий. Стилистически он будет совсем другим. Думаю, в этом поединке мы увидим всю красоту борьбы, грэпплинга. Все-таки считаю, что небольшое преимущество есть у Ражабали. Но поединок будет достаточно равный. Поэтому сам с нетерпением жду этот бой, считаю, что это будет яркое противостояние.

- Если исходить из стилистических особенностей, есть ли разница, с кем драться Даутбеку за пояс? Может, с кем-то из них бой был бы предпочтительнее?





- Если смотреть стилистически, то оба соперника непростые. Поэтому сейчас мы будем рассматривать разные варианты, одним из таких вариантов, возможно, будет переход Каршыги на категорию ниже, на 61 килограммов (чемпион - японец Наоки Иноуэ (19-4) - Прим. автора). То есть, сейчас у нас есть возможность подраться за пояс как в полулегкой, так и в легчайшей весовых категориях.

– С учетом того, что Каршыга практически не отдыхает между боями, как скоро он будет готов вернуться? Есть ли примерные сроки, когда появится решение - в каком весе Каршыга будет строить будущее?





- Думаю, в ближайшее время я обсужу с руководством лиги RIZIN наш следующий шаг. Сейчас спешить некуда. Титульный бой в легчайшем весе только прошел. Титульный бой в полулегком весе - в следующем месяце. Поэтому посмотрим, что и как будет дальше.

Отметим, что еще ни разу в истории казахстанские спортсмены не становились чемпионами лиги RIZIN. В прошлом Даутбек выступал в казахстанских организациях Alash Pride FC и OCTAGON, российских АСА и RCC, а также в японском Top Brights.