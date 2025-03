Казахстанский нокаутер победил экс-чемпиона и сделал шаг к поясу

Казахстанский нокаутер Каршыга Даутбек (18-3) отметился значимой победой над бывшим чемпионом японцем Чихиро Сузуки (13-5) на турнире RIZIN 50 в Такамацу (Япония), передают Vesti.kz.

Поединок продлился все три раунда и завершился раздельным решением судей в пользу Даутбека. Сузуки, который утратил чемпионский пояс в конце 2024 года, дал серьезный бой, но этого оказалось недостаточно для победы.

Этот бой стал одним из самых ярких на турнире и, вероятно, был претендентским. Теперь Даутбек, который продлил свою победную серию до десяти поединков, может стать следующим претендентом на чемпионский пояс RIZIN в полулегком весе.

Ранее Даутбек заявил, что нужно стать чемпионом RIZIN, чтобы привлечь внимание людей из UFC. Файтер, кстати, сотрудничает с известным казахстанским менеджером Саятом Абдрахмановым.

Chihiro Suzuki literally looks like the main character of an anime. #RIZIN50 pic.twitter.com/ukkQbEcrcX